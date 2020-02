Pese a ´coincidencias´, México Libre no será comparsa del PAN, afirman

La organización política México Libre espera para el 2021 tener presencia en el Congreso de la Unión, para así corregir lo malo del gobierno, "mas no será la cara oculta del PAN aunque coinciden en mucho", aseguró el coordinador estatal, Ángel Deschamps Falcón.

"- Lo que pasa es que sí tenemos muchas cosas muy parecidas. Yo por ejemplo no hablaré mal del PAN aunque conozco bien los errores que hay, conocemos todos los errores que ha cometido el PAN, sigo queriendo al PAN, sé que es una buena oposición que ha hecho su trabajo.

- Si el PAN es tan buen partido, ¿entonces por qué están formando otro (partido político)?

- Porque ha tenido sus errores y la única manera de hacer algo por México es participando en éste (México Libre), además del liderazgo que trae Felipe Calderón, que a la invitación de una personalidad como él y Margarita (Zavala) nos queda claro que él va a ser la oposición en México".

En ese sentido destacó la figura del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y dijo que en su gobierno la violencia disminuyó y hoy se ha triplicado; que la economía creció y también el rubro de salud pública, pues personas que estaban enfermas de cáncer lograron sobrevivir gracias al Seguro Popular.

El ex panista insistió en que esta asociación no será un "brazo oculto del panismo" y aclaró que no se apuesta al fracaso de Andrés Manuel López Obrador ni del partido Morena.

"No le apostamos al fracaso de Morena porque sería el fracaso de México. No está funcionando y no nos gusta lo que está haciendo, pero nosotros queremos proponer y evitar las cosas que no nos gustan, ¿cómo?, ganando el Congreso y participando en el Congreso; eso es lo que queremos hacer: ganar el Congreso en el 2021".

A un paso

Ángel Deschamps sostuvo que será a más tardar a inicios de junio cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) reconocería oficialmente a México Libre como un partido político, ya que afirma cumplieron con los requisitos de 200 asambleas a nivel nacional y 234 mil firmas acopiadas.

Sin embargo reconoció que estuvo mal haberlo adelantado cuando el INE todavía no lo hacía oficialmente, por lo que esperarán a que eso ocurra en los primeros días de junio y así poder participar en el próximo proceso electoral con candidatos propios para diputados federales.

Hizo hincapié en que están abiertos incluso a personas que hayan militado en otros partidos distintos al PAN, lo que demuestra que no son un brazo de ese instituto político.