¡Milagro! Pescan hasta una tonelada de sierra en costas de Veracruz

El reciente boom pesquero que se registró frente a la costa veracruzana y que permitió producciones de hasta una tonelada de sierra fue una situación inusitada que difícilmente se repetirá y menos en esta temporada, auguró Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.

En días pasados algunos pescadores en la ciudad de Veracruz informaron de una buena racha con capturas de ese volumen, lo que les parecía casi milagroso pero benéfico y la aprovecharon, lo que fue un gran respiro para su economía, pues en temporada de frentes fríos y nortes escasean las especies, en detrimento de su economía.

Sin embargo el representante de la Federación de Pescadores aclaró que se trató de una situación inusitada y nadie debería hacerse ilusiones y mucho menos esperar otro boom pesquero, sobre todo en este momento cuando ya está el invierno en pleno y no hay posibilidad de que se repita.

"No, ahorita fue por la temporada, pero hubo una producción que no habíamos visto en muchos años; todo mundo, la gente que se dedica a la actividad de la pesca con redes, tuvo capturas de una tonelada ese día y otros más; incluso el precio bajó a 20 pesos el kilo.

"Esto fue algo extraordinario. Entonces, nos da esperanzas a nosotros para saber que todavía hay producto, que todavía podemos capturarlo. ¿Por qué no lo capturamos? Ésa es otra pregunta que nos hacemos nosotros, porque el equipo es obsoleto y otras causas", expresó Hernández Guzmán.

Recalcó que no hay razón para esperar que ese fenómeno inusitado se vuelva a ver en el litoral veracruzano, pero dijo que la esperanza vendrá conforme se acerque la primavera pues aunque los nortes no desaparecen de un día para otro, en primavera empieza a observarse cierta mejoría en las condiciones climatológicas y eso impacta en la actividad pesquera.

"Ésta era la de pampanillo, que ya terminó; ahorita vamos a esperar la de Cuaresma, que es en marzo; ahorita ya no, ahorita ya terminó esa corrida; ahora hay que esperar la de cuaresma, que ésa ahorita en el mes de marzo empieza", señaló Hernández Guzmán.

El mes considerado el más frío del año y con los frentes fríos más violentos es enero, lo cual no significa que en febrero y marzo no los haya, pero las condiciones más adversas se dan en éste y pro lo tanto el augurio para los pescadores no es esperanzador.

La recomendación es buscar fuentes de ingresos alternativas durante la temporada baja, como suelen hacer todos ellos durante el invierno, para poder sostener a sus familias y no pasar carencias o al menos paliarlas.

