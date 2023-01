Pescadores no sacan lanchas del mar pese a rachas de norte en Veracruz

Los trabajadores del mar decidieron no sacar sus lanchas del agua y ahí las dejaron ante el pronóstico de frente frío número 26.

En un recorrido por el Muro de Pescadores, a un costado de la Escuela Náutica Mercante 'Fernando Siliceo y Torres' se constató que decenas de pequeñas embarcaciones permanecían ancladas en todos los espacios posibles pues según ellos, no se requería sacarlas a la banqueta, como suelen hacerlo en temporada de nortes.

El presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, Bernardo Hernández Guzmán, explicó por qué no sacaron las embarcaciones del mar.

"Ahorita como hay mareas secas, bajas, ya no recala tanta marejada en los sitios de atraque de las embarcaciones; entonces, por ese lado no se sacan lanchas; solamente la previsión de revisar amarres y esto.

"Pero ahorita van a ser 5 días de eventos de norte, ahorita lo que va a hacer la gente es prepararse para lo que es la Cuaresma, arreglar otra vez las redes y todo, es un mantenimiento constante, se requiere reparar las artes de pesca, y eso nada más", detalló Hernández Guzmán.

MANIATADOS

El presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz admitió que, pese a que durante los frentes fríos no pueden internarse en el mar, tampoco pueden abandonar la actividad y cambiarla por otra.

No tienen opciones, están en un callejón sin salida, indicó.

"Lo hemos dicho, encontrar trabajo en otro lado, pues no, no hay; entonces lo único que queda es reparar nuestros equipos.

"Esperemos que la Cuaresma ya no se adelante, ya que varía: a veces puede ser a principios de marzo o a veces hasta finales, pero un mes en estas fechas para nosotros es difícil, pero no queda de otra más que esperar", señaló Hernández Guzmán.

Entré tanto, el viento parecía estacionado pues no arrecia a pero tampoco se iba por completo

De hecho, en el sitio no había más que 2 a 3 pescadores, quienes coincidieron con Bernardo Hernández en que no tenía sentido sacar las lanchas pues el viento no era nada a lo que no estuvieran acostumbrados.

