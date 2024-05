Pepe Yunes pide no votar por MC y dar su apoyo a la alianza PRI-PAN-PRD

En el segundo y último debate por la gubernatura, el candidato de la coalición "Fuerza y Corazón por Veracruz" PRI-PAN-PRD, Pepe Yunes, pidió a los ciudadanos no votar por Movimiento Ciudadano y mejor dar su respaldo a la alianza PRI-PAN-PRD.

En su última participación, Pepe Yunes afirmó que Rocío Nahle incurre en una doble moral por decir que en Veracruz primero los pobres, mientras se da "una vida de magnate, en el lujo, a costa del recurso público".

Además, consideró que los veracruzanos se están organizando para que el próximo gobierno sea cercano, capaz de dar resultados y con la posibilidad de fomentar condiciones de desarrollo, por ello hizo un llamado a los ciudadanos que piensan votar por Movimiento Ciudadano para respaldarlo.

"Por eso esta elección es muy importante, por eso me dirijo con respecto a los posibles votantes de Movimiento Ciudadano. Su voto es muy importante para rescatar del abandono en que nos tienen metidos. Su voto comparte el tratar de recuperar con trabajo la grandeza de Veracruz ".

En cuanto a quienes lo respaldan, aseguró que "va muy bien" en las preferencias y el triunfo será para la oposición.

"Y a nuestros votantes, a los votantes del PRI, del PAN, del PRD, de la sociedad, quiero decirles que vamos muy bien, que el ánimo en las calles lo reflejan las encuestas, que estamos logrando la hazaña de revertir muchos puntos de diferencia y que debemos de seguir trabajando fuerte, sin confiarnos, con fuerza y corazón para ganar esta elección. Lo vamos a lograr, nos lo dicen en todas las partes del Estado Veracruz no quiere más de lo mismo, que representa la corrupción de la candidata de Zacatecas, Veracruz quiere un gobierno de Verdad, que lo conozca que te conozca y que sea capaz de darte resultados. Ya ganamos esta elección y es por el bien de Veracruz ", concluyó.

Pepe Yunes nuevamente se lanzó contra la "candidata de Zacatecas", prometiendo a los ciudadanos "un gobierno de verdad" al advertir que la morenista Rocío Nahle no sólo es corrupta, sino también incompetente, culpándola incluso de los "apagones" que se registran en el País y la Entidad.

Respecto a las mujeres y la violencia, Yunes Zorilla dijo que las mujeres están abandonadas porque MORENA le cerró las puertas y destacó que Veracruz es el primer estado por muerte materna, así como violencia intrafamiliar.

"Es el segundo estado con más feminicidios, es el tercer estado con embarazo infantil, 7 de cada 10 personas en pobreza extrema son mujeres, aquí no pueden tolerar el discurso hueco y vacío de MORENA".

Al respecto, el candidato dijo que impulsará el "Salario Rosa a la Veracruzana", con una tarjeta que acompañará cada bimestre a las mujeres vulnerables con apoyos sociales. Además, criticó la estrategia de Rocío Nahle de acusar violencia de género ante los señalamientos de corrupción en su contra.

En cuanto a Derechos Humanos dijo que se retomará el control del sistema hospitalario, reconociendo y protegiendo los derechos laborales del personal. Además, prometió respetar y reforzar comisiones como la de Derechos Humanos y la de Protección y Atención a los Periodistas (CEAPP).

"La Comisión de Derechos Humanos tendrá todo el respeto del Gobierno del Estado, hemos visto a lo largo de estos 6 años una andanada en contra de los institutos que generan equilibrios de poder. MORENA quiere concentrar el poder y así disminuir libertades y esta ha sido una realidad en el Estado de Veracruz.

Ante las críticas de Rocío Nahle, respondió que en Veracruz el único clan criminal es el que encabeza ella, por ello afirmó que en su gobierno habrá una Fiscalía realmente autónoma y, respecto a la migración, anunció que abrirá albergues para que quien se traslade lo haga dignamente, principalmente si se trata de ciudadanos que salen del campo.

"El único clan criminal que encabeza la candidata de Zacatecas. En este debate te he presentado mis propuestas y vamos a hacer un Gobierno de Verdad. La candidata de Zacatecas no conoce el Estado y no tiene la capacidad para darte resultados. Con ella nos estaremos sumergiendo en 6 años más de mediocridad, e incompetencia y de corrupción. Los veracruzanos nos estamos organizando para defender nuestro estado".