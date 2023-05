Pensión del Bienestar ya no se pagará en tarjetas Banamex

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Bienestar en el Estado de Veracruz aseguró que ya nada más son 2,340 adultos mayores los que cobran en pago asistido, de 65,760, pues ya todos los demás de han sido bancarizados.

"Estamos ya contentos porque en el puerto de Veracruz, de cerca de 65 mil 760 adultos mayores, ya nada más 2 mil 340 son los que cobran en pago asistido, ya todos los demás están en banco", destacó.

Recordó que ahorita están migrando a los cuentahabientes de Banorte, Afirme, HSBC y Bancomer.

"Su pago les llega en la tarjeta, inclusive a los que migramos de Bancomer, este bimestre les llega en la tarjeta de Bancomer, ya el próximo les llegará en el Banco del Bienestar", afirmó.

Subrayó que el día de hoy, 5 de mayo, abrieron el módulo de rezagados.

"Los de Banamex, que son los que más nos apuran porque ellos no tienen la cuenta del Banco del Bienestar y ya Banamex no está atendiendo operaciones financieras, por lo que ya no pueden cobrar en ese banco", aseguró.

Dijo que aún faltan por bancarizar una cantidad realmente corta para los 150 mil que ya están bancarizados.

"Pero nosotros no queremos violentar el derecho de ni uno solo, entonces si están en condiciones de ir por su tarjeta, que acudan o llamen al número telefónico 8006394264 donde pueden tener ya día, hora y lugar para recibir la tarjeta en el módulo de rezago", aseguró.

"Ahora estamos promoviendo la línea del Bienestar porque es tan fuerte la operación que tenemos, que el día de ayer jaquearon también la línea de las redes centrales, que es la que con el número de CURP marcan a este número y les van a dar dónde, cómo y cuándo, estamos hablando para el módulo de rezagado", agregó.

fp