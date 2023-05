Protección Civil desconoce origen del olor a quemado en Veracruz

Luego de que durante las primeras horas de la mañana de este miércoles en la zona conurbada de Veracruz la ciudadanía percibiera un olor a quemado, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira informó que Protección Civil desconoce que lo pudo originar.

Detalló que incluso Protección Civil municipal ha estado realizando patrullaje por la ciudad y no se ha registrado ningún incendio u otro hecho que pudiera provocar el olor a quemado.

"No sabemos si el olor es por la ceniza del Popocatépetl, si es por el incendio en Minatitlán. Realmente no sabemos por qué hay ese olor a quemado, pero no hay ningún incendio en la ciudad", afirmó.

También indicó que no han tenido conocimiento de algún siniestro en los municipios vecinos al puerto, sin embargo aseguró que Protección Civil está solicitando un informe para descartar alguna situación.

"Los municipios vecinos no han reportado ninguna situación, pero Protección Civil se encuentra solicitando el informe por si en alguno de ellos se pudiera estar registrando una situación que detone el olor a quemado."

Mientras tanto, compartió que al momento no hay ningún tipo de alerta por dicho olor a quemado, por lo que la ciudadanía puede estar tranquila y realizar sus actividades de manera cotidiana.

