Parque se vuelve nido de indigentes

Debido al confinamiento por covid-19, el Parque Ecológico Adolfo Ruíz Cortinez mejor conocido como "parque de los gatos", tuvo que cerrar sus puertas a la ciudadanía. Algunas personas que frecuentan el lugar manifestaron que se está volviendo un nido de indigentes.

Agregaron que falta mucha vigilancia en el lugar, ya que se ve solo a cualquier hora del día, y en la noche pasar por ahí es "entrar a la boca del lobo".

"Yo que paso seguido por aquí y a veces asisto para ingerir mis alimentos al aire libre he visto salir indigentes de los juegos infantiles porque ahí duermen. Las lámparas que hay ni alumbran y nunca he visto a alguien de vigilancia parado por aquí, da hasta miedo sentarse porque enseguida te vienen a pedir dinero para seguir tomando o drogándose" explicó una ciudadana.

"Cada vez que vengo a consultas al hospital veo más gente de la calle hospedada en las bancas de aquí. Es un parque muy bonito, no lo deberían dejar en el olvido porque a pesar de que hay mucha gente por la zona sí se siente la inseguridad" comentó Rafael Torres.

Algunas dueñas de puestos de comida ubicados en el parque, dijeron que afortunadamente hasta ahora no han tenido percances graves con los indigentes, tan solo llegan a pedirles comida, sin embargo no descartan que en algún momento si no se le da atención a la seguridad en el lugar, haya actos delictivos graves.