Pareja pide apoyo para pagar tratamiento de bebe nacida prematura

La bebé de Abigail Guerrero nació prematura y continúa en terapia intermedia en el Hospital Infantil de Veracruz. Su permanencia ahí genera costos que la pareja no puede cubrir.

Para solucionar el problema de dinero, Abigail inició una rifa de dos vestidos a través de redes sociales y con ella prevé reunir ingresos para comprar insumos médicos para ella y su bebé.

Carmí Abigail Guerrero Cruz cuenta que su niña nació a los siete meses de gestación (aproximadamente). Por ello sus pulmones no se desarrollaron correctamente y aunque han intentado que respire por sí sola, en dos ocasiones no ha resultado posible.

"No alcanzó la maduración de sus pulmones y sigue hospitalizada en el cuarto piso, en la incubadora 7 en el área de terapia intermedia neonatal. Tiene una sonda en el ombliguito y sonda en la boca para pasarle los medicamentos y le están empezando a dar leche.

"Me dicen que todavía no puede respirar por sí sola, que ya lo han intentado dos veces, pero no responde", lamenta Abigail.

Los médicos actualmente monitorean también el corazón de la pequeña, pues en la última radiografía que le realizaron observaron que su corazón estaba colocado hacia el lado derecho.

Sin embargo, aún no le dan un diagnóstico respecto a lo que hallaron en los estudios recientes.

"Me dijeron que le habían hecho placas y al parecer su corazón manifiesta dextrocardia (se ubica hacia el lado derecho), pero pedí hablar con cardiología infantil y no me pudo atender. Me dijeron que iba a subir la directora de Cardiología para revisarla junto a otros médicos. Dicen que no me preocupe todavía pues no ha presentado ningún problema con su corazón mas que las taquicardias que tuvimos antes de entrar a quirófano", explica la madre.

Abigail Guerrero solicitó ayuda a través de redes sociales para que con la compra de boletos de su rifa, ella pueda cubrir sus gastos médicos, los de la bebé, comprar leche y pañales.

"Para seguir con los gastos médicos y los míos en lo que mi esposo logra regresar a trabajar, en medicamentos para la niña, para mí, para pañales y sondas para ella porque le cambian tres veces la sonda por día. Son sondas para alimentación más la leche. Ayer nos pidieron tres (sondas) y fueron casi 300 pesos de un solo jalón", solicita ayuda.