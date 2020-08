Para tener más productividad es necesario usar zeolitas: INAF

Pese a su utilidad y su eficiencia en la agricultura, las zeolitas aún no tienen suficiente penetración y se debe promover su uso pues aumentan la productividad y reducen la contaminación del subsuelo y los cuerpos acuáticos, aseveró Francisco Javier Ugalde Acosta, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Las zeolitas son minerales aluminosilicatos de origen volcánico que contienen una estructura porosa y propiedades absorbentes, y son de alta utilidad para los cultivos. En su composición interviene el silicio en forma de silicato combinado con átomos de oxígeno y aluminio.

Tiene una estructura cristalina con cavidades interconectadas: microporos que le permiten comportarse como una especie de esponja que puede retener agua y nutrientes como nitrógeno amoniacal, potasio, calcio y magnesio, que libera a las plantas lenta y gradualmente.

Esas propiedades las hacen muy convenientes para aplicar en suelos degradados y con otras características, pues en combinación con fertilizantes nitrogenados y potásicos es casi lo mismo que un almacén de nutrientes.

El investigador del Inifap resaltó que el uso de zeolitas reduce las pérdidas de nutrientes producidas por lavado, arrastre y lixiviación; en consecuencia las plantas tienen la posibilidad de un mayor y mejor aprovechamiento de los nutrientes que en otras circunstancias se habrían desperdiciado.

Alertó que al usar la mayoría de los fertilizantes nitrogenados, que tienen amoniaco, una parte se evapora, otra la absorbe la planta, pero otra se va al subsuelo y al manto freático y desde ahí puede llegar a manglares y al mar y contaminar.

Además, las algas y plantas acuáticas, al absorber el fertilizante toman más oxígeno del agua y dejan casi nada a otras especies, como los peces, lo que afecta al sistema acuático en general.

En la agricultura, cuando se aplican zeolitas contribuyen a reducir el paso de amoniaco al subsuelo porque éstas lo atrapan y se reduce el riesgo de contaminación.

"Al mezclarse el fertilizante nitrogenado con zeolitas, éstas atrapan el amoniaco, y se evita hasta en 25 por ciento la pérdida de nitrógeno amoniacal. Eso ayuda al productor porque la zeolita es muy barata y gastará menos en fertilizante.

"Entonces disminuye el costo de fertilización, se reduce la contaminación y se favorece una agricultura más ecológica inocua porque al ser un producto natural, la zeolita no representa peligro para la salud humana ni ambiental y se puede manejar sin restricciones", subrayó Ugalde Acosta.

Recomendó a los agricultores incorporar esa alternativa en sus prácticas cotidianas de cultivo, pues hizo hincapié en que el uso de zeolita es amigable con el medio ambiente y barato, con muchos pros y prácticamente ningún contra.

Mantener métodos de labranza de escasa productividad, poco eficientes e inclusive dañinos para la ecología, es condenar al suelo a la esterilidad alimentaria y a los labriegos y sus familias al inminente empobrecimiento, advirtió el investigador del Inifap.

Recordó que en 1995 en el municipio de Veracruz, en la congregación Santa Rita se redujo el uso de fertilizante nitrogenado y se aplicaron 25 kilogramos de zeolita. El resultado fue que el productor ahorró dinero al adquirir menos nitrogenados y además tuvo un rendimiento de 600 kilos más de maíz por hectárea de los que solía lograr antes de usar la zeolita.

Es decir, la zeolita hace más eficiente al fertilizante nitrogenado. No lo sustituye, sino que ayuda a que no se pierda y a que el amoniaco no llegue a los cuerpos acuáticos, subrayó.

VENTAJAS

-Retiene los fertilizantes en la zona de enraizamiento.

-Previene la lixiviación y volatilización de los fertilizantes.

-Mejora la capacidad del suelo para retener nutrientes.

-Reduce los costos de irrigación al retener humedad.