Papa no avaló parejas gay, dice Iglesia en Veracruz

El reciente mensaje del Papa Francisco sobre parejas de personas del mismo sexo es que a nadie se debe discriminar por su orientación sexual y todos tienen derechos humanos, pero esa unión nunca será un matrimonio, aseveró Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz.





En referencia a la polémica declaración del jefe de la Iglesia Católica en el mundo, el portavoz diocesano recalcó que nadie debe confundirse ni tergiversar la declaración del Papa argentino.





"No ha cambiado nada, la doctrina de la Iglesia sigue siendo dentro del matrimonio hombre y mujer. Lo que el Papa ha presentado es lo que la Iglesia también, no le podemos llamar a una unión de hombre con hombre o mujer con mujer ´matrimonio´, porque el matrimonio hace referencia en su genealogía la palabra, la tendencia es ´madre´. Entonces creo que la ley natural nos dice hombre y mujer.





"Lo que el Papa decía es que no le llamen matrimonio, no van a ser padres, simplemente es para ayudarles a dignificarles, darles un derecho, por ejemplo el Seguro, que a la hora de la herencia que vivieron juntos y se ayudaron que los dejen protegidos. Pero la postura de la Iglesia no cambia", subrayó Díaz Mendoza.





Dejó en claro que el Papa Francisco aboga por los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, pero cuando se habla de matrimonio solamente se hará referencia únicamente a la unión entre un hombre y una mujer.





"A pesar de que el derecho natural dice que todo mundo goza del derecho al matrimonio, hay que a pelar siempre a la ley natural (...), algo total que ningún Papa lo puede cambiar porque es algo natural, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer", puntualizó el clérigo.





A pregunta sobre si algunos ministros de culto dejarán de emitir discursos duros hacia las personas del mismo sexo, Díaz Mendoza explicó el posicionamiento que deben seguir.





"El Papa nos ha pedido siempre la misericordia de Dios para con todos, en ningún momento nadie debe condenar a una persona por su acepción sexual, sino que es la misericordia de Dios (...); lo que la Iglesia sí no acepta desórdenes sexuales de cualquier índole: en ese sentido, los actos homosexuales que realizan dentro de la sexualidad la Iglesia nunca los va a aceptar", remarcó el vocero.





GUADALUPANA





Víctor Díaz dijo por otra parte que hasta el momento no se han determinado las acciones que se tomarán para el 12 de diciembre, relacionadas con peregrinaciones, misas y bendiciones alusivas a la parición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego.





Dijo que la intención de la autoridad eclesiástica es no realizar eventos que propicien la presencia de multitudes en este momento de pandemia del coronavirus, pero es difícil pasar por alto esa fecha ante la enorme feligresía y devoción a la

Guadalupana.





"Aún estamos en el estudio de cómo vamos. Nosotros decimos que no, pero la gente busca. Entonces veremos y en conjunto vamos a informar a las personas la manera, a su debido tiempo. Ahorita vamos a empezar con los rosarios virtuales y como a la Iglesia puede asistir la gente, el 28 de octubre son los 46 rosarios en honor al manto de la Santísima Virgen.





"Entonces vamos a rezarlos en la Catedral; igual a través de las páginas de Facebook y Youtube de la Catedral de Veracruz, y ahí estaremos viendo la manera como haremos para la participación de la Virgen de Guadalupe", explicó Díaz Mendoza.