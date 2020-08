Pandemia no se debe politizar y todos debemos ser responsable: Víctor Díaz

Al pronunciarse en contra de politizar las medidas y acciones ante la pandemia del coronavirus el vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, aseveró que cada quién debe cuidar de sí mismo y no esperar que otro venga a hacerle la tarea.

Cabe recordar que en países europeos se han dado rebrotes de coronavirus, y en Italia, Alemania y otros han vuelto a restringir la movilidad humana, aunque en México y particularmente en Veracruz hay mucha renuencia a las restricciones y muchos clamores de volver a la normalidad de antes de marzo.

Por ello el clérigo hizo hincapié en que no se debe relajar las medidas preventivas por la noticia de que ya viene la vacuna del Reino Unido y por el contrario, debe continuar la prevención.

Recalcó que superar la pandemia es responsabilidad de toda la sociedad y de cada uno de sus integrantes a título individual.

"Todos tenemos que echarle ganas, no esperar que venga alguien y nos diga 'hagan esto', no; y son cosas que no son extraordinarias, nadie tiene que bajárnoslas del cielo ni del otro lado del mar, sino que están a nuestro alcance, cosas prácticas que si las hacemos lo vamos a lograr", puntualizó Díaz Mendoza.

Dejó en claro que todos tienen derecho a salir a trabajar para llevar el sustento a sus familias, pero insistió en que deben tomar precauciones.

Se pronunció por la apertura de mentes y no politizar ni satanizar a priori las acciones encaminadas a atender la problemática de la sociedad.

SEMÁFORO ROJO

El portavoz diocesano aclaró que aun cuando esté lunes 17 de agosto el estado de Veracruz entró en semáforo epidemiológico naranja, las iglesias católicas de esta demarcación seguirán cerradas, para proteger la salud de los feligreses.

"Hasta ahorita la indicación de monseñor Carlos Briseño, obispo de Veracruz, es los templos cerrados, y sobre todo esta semana, tendremos formación permanente los sacerdotes, todos van vía zoom.

"Una vez que se empiece, que ya oficialmente todo sea, hay que ir desinfectado los templos, limpiándolos porque han estado cerrados. La recomendación de la Iglesia es seguir cuidándonos, estas normas de higiene: lavarnos las manos, usar cubrebocas, la sana distancia, evitar donde haya mucha gente, las reuniones familiares, y tratar de ir bajando este contagio", remarcó Díaz Mendoza.