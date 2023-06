¡Paga 100 pesos por 3 tacos y le mandan pura cebolla!; ocurrió en Veracruz

Una taquería de especialidad árabe de Veracruz quiso engañar a una cliente y le preparó sus tacos con pura cebolla en vez de carne. Error que la afectada no perdonó y expuso en redes sociales.

Este caso habría ocurrido en el restaurante El Tal-Ivan, ubicada sobre avenida Cuauhtémoc, entre Sánchez Tagle y Campero en la zona centro de Veracruz, y que cuenta con otra sucursal sobre avenida Urano en Boca del Río

La clienta insatisfecha relató que acudió la tarde del viernes a comprar de cenar en este negocio, ordenando dos odaliscas (quesadillas en pan pita y carne árabe) y un taco árabe por cien pesos, su sorpresa al llegar a casa es que sus tacos estaban rellenos de pura cebolla.

"No se me hace justo el precio excesivamente alto para tan poco", reclamó la comensal.

Taquería la dejó en visto

Aseveró que se le hacía una falta de respeto que el comercio se jacte de ser los mejores tacos árabes de la zona conurbada y que "al final terminen siendo una porquería".

Ya que la comensal no encontró respuesta a su reclamo vía WhatsApp pese a que su mensaje sí fue leído, procedió a divulgar su queja en Facebook, provocando reacciones de risa entre los demás usuarios, así como comentarios de sus experiencias.

"Yo he ido a comer ahí y siempre nos sirven bien"; "no hay nada mejor que hacer su comida en casita gente floja"; "no defiendo al negocio porque no lo conozco pero pudiera ser un repartidor con hambre que ha tenido un mal día"; "si bien siento que han bajado la calidad de la carne, sigue siendo mejor que otros lugares", "todavía que les cuidan la dieta se pone en ese plan", fueron los comentarios más destacados de la publicación.