Padres piden a escuela Bachilleres de Veracruz evitar aglomeraciones

Luego de que el pasado viernes 23 de abril se diera una aglomeración de alumnos en la Escuela Bachilleres de Veracruz, turno vespertino, ya que fueron citados por la dirección del plantel a cargo de Verónica Infanzón para tomarse la fotografía de la credencial, padres de familia temen se vuelva a repetir está situación que puso en riesgo al estudiantado pues no se implementó como lo exige el Sector Salud el protocolo sanitario, y sobre todo se omitió la orden de la Secretaria de Educación de Veracruz de no convocar a los estudiantes, que inclusive emitió recientemente un nuevo oficio informando que todo sigue igual, sin clases, hasta nuevo aviso.

"De acuerdo al mensaje que recibieron a través de redes sociales tendrán que regresar al plantel para recoger la credencial, que por cierto no sé cuál es la urgencia pues los chicos no la usan, pues no van a la escuela y ese día la fila daba la vuelta hasta la calle de Canal, sin sana distancia", dijo un padre de familia quién pidió el anonimato para evitar posibles represalias.

Los padres de familia están muy preocupados por estás convocatorias que van en contra de las instrucciones dictadas por la SEV y buscan, a través de este medio, que las autoridades correspondientes intervengan y eviten que se repitan, pues de acuerdo al mensaje de texto, pronto serán citados de nuevo.

"El motivo de este mensaje es informarles que derivado de los tiempos que llevamos ya sin que la empresa emisora de credenciales nos aborde, hemos contactado ya para que se tengan las identificaciones de nuestros alumnos de segundo semestre, pues a la fecha no tienen su credencial, por lo que nos estarán atendiendo el día viernes 23 de abril a las 14:00 hrs, es decir que nos vemos a las 2:00 pm de la tarde para iniciar toma de las fotos. El costo es de $50.00 y ya yo les indicaré qué día podrán recogerla", escribió la directora.

Aunque entre las instrucciones hicieron alusión a las medidas sanitarias, la realidad fue otra, pues tal parece que las autoridades de la institución académica se vieron rebasadas y se salió todo de control, tal como en su momento se evidenció en un vídeo que circula en redes sociales.

De igual manera a los alumnos que no cuentan con un holograma en su credencial, "serán citados, indebidamente, en fecha próxima", argumentaron los padres de familia.

"HOLOGRAMAS PENDIENTE: Alumnos que ya tienen su credencial, sin problema alguno conservan la misma credencial y sólo se les va a indicar qué día pueden acudir por el holograma del semestre vigente y dependerá de las fechas que nos dará la empresa", convocó la dirección, desafiando la pandemia.