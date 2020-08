Padres de familia de kínder se manifiestan ante clases en línea debido a COVID

Padres de familia de la zona rural de Veracruz manifestaron su preocupación ante la impartición de clases en línea debido al coronavirus.

Paulina Espejo, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del kínder María Montessori, de Santa Rita, señaló que a diferencia de la zona urbana, en la rural las casas en su mayoría carecen de Internet, computadoras e incluso algunos no tiene ni televisión.

"No todos contamos con internet, muchas personas no tienen televisión para ver las transmisiones y son muchas situaciones como que a los niños los sentaremos muchas horas a ver la tele y es un estrés tanto para el niño como para los padres".

A su parecer el aprovechamiento de las clases virtuales no será óptimo por las carencias de tecnología en los hogares pero además por la falta de supervisión de un profesor.

Además será imposible que dos niños o más puedan compartir una misma computadora y al menos en la zona rural hay viviendas sin televisor.

"Viniendo a la escuela conviven con otros niños, son otras actividades no como ahorita que estarán en casa sentados y estresados y con otras actividades. A veces es imposible reunir a más niños en la misma computadora porque si de por si no ponen atención en la escuela ahora sin un maestro y en casa yo siento que eso no va a funcionar".

Por otro lado lamentó las condiciones en que se encuentra el jardín de niños de Santa Rita debido a que no implementaron guardias desde que comenzó la emergencia sanitaria del coronavirus y ahora las instalaciones están deterioradas y con maleza.