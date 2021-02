Pablo Galván comparte su experiencia de su lucha contra el cáncer

La vida de Pablo Galván dio un giro total al recibir un diagnóstico positivo a cáncer de piel. De la mano de su fe, familia, amigos y principalmente entereza personal, ha evolucionado favorablemente con los tratamientos relativos a la enfermedad, que de acuerdo con cifras del sitio web de World Cancer Day, es la segunda causa de muerte en el mundo.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, establecido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer cada 4 de febrero, el veracruzano radicado en Puebla conversó con Galería sobre su experiencia personal, con la cual busca resaltar que en "la lucha contra el cáncer, el héroe eres tú".

Inicio

Fue a finales de 2017 cuando Pablo notó "unos lunares" que comenzaron a expandirse amorfamente y a cambiar de color. Tras notar cambios en su cuerpo y debilidad, acudió a su dermatólogo, quien le aconsejó realizarse una biopsia, misma que resultó positiva a cáncer de piel, el cual debía ser tratado de forma inmediata en palabras de su oncólogo.

"El doctor me comenta: ´Pablo, aunque no eres candidato, si estás de acuerdo vamos a empezar (la quimioterapia) hoy´. Me quedé en shock. Iba con mi mamá, quien desde ese día no me ha soltado; me agarró la mano y me dijo: ´Hijo, no te preocupes, yo estoy contigo y Dios está con nosotros. Vamos a empezar´. Eso me hizo decirle al doctor que sí", relató.

"Es importante que la gente también sepa que aun en la adversidad, cuando tengas todo en tu contra, sí se puede (...) El doctor me dijo: ´Pesas 40 kilos, acabas de salir del hospital, son 8 tumores, hay que atacarlos con quimioterapia, se te va a caer el pelo, las cejas, las pestañas, las uñas (...) Fue información tras información de que todo iba a estar en mi contra, pero dije ´Voy´".

Decisión

De acuerdo con Pablo, el tratamiento es fuerte e invasivo, pero no es imposible de sobrellevar. Si bien sus medicamentos son intravenosos e integran medicina preventiva, relajantes y sustancias específicas, la mayor ´batalla´ es personal, ya que el amor a la vida y superar los objetivos deben ser primordiales al llegar a la sala de quimioterapias.

"El proceso ha sido de evolución gracias a Dios. Desde un principio tuve buena respuesta, le eché muchas ganas. Me valí primero de Dios, lo puse en sus manos; le dije que por favor me ayudara, que yo quería seguir viviendo y afortunadamente he tenido su respuesta. Segundo, me valí de mi familia: mis papás, mis hermanos han sido un pilar bien importante, así como de mis amigos", detalló.

"Pero no me quito el crédito, también me he valido de mi mismo y de mi actitud. Tengo una frase y un hashtag que uso mucho en mis redes sociales cuando publico mis quimios, que es ´En la lucha contra el cáncer el héroe eres tu´ y es porque es así de simple. Puedo tener las quimios, mi familia, Dios, mis amigos, al mejor doctor, pero si yo no quiero, no lo voy a lograr".

Y aunque el contexto personal es fundamental en el proceso, existen otros que en ocasiones lo frenan: en medio de su tratamiento, Pablo enfrentó el desabasto de medicinas y la pandemia actual, por lo que se abstuvo de quimioterapias durante un periodo, formando así parte de quienes lamentablemente vivieron esta escasez.

"Eso es algo que también es una realidad, porque en mi caso afortunadamente estoy aquí, pero hubo compañeros y gente, como papás de niños que fueron a Palacio Nacional a manifestarse porque sus hijos no tenían medicina (...) quienes están empezando un proceso y de repente les dicen ´no hay medicinas´, es difícil. Una quimioterapia particular es carísima, no hay dinero que lo soporte", afirmó.

Reconstrucción

Originario de Córdoba, Pablo Galván es licenciado en Administración de Empresas Turísticas. A casi 3 años de su tratamiento, ha decidido compartir su proceso a través de sus redes sociales y medios, donde busca motivar a quienes se encuentran enfrentando la enfermedad y decirles que ´sí se puede´.

Por ello, Pablo mira al futuro con esperanza y objetivos, cuyo principal es el de reconstrucción pues afirma que ´el cáncer no duele´ pero de forma física y emocional hay ´todo un tema detrás´, por lo que tiene destinado para el 2021 concluir esta parte de su vida.

"Por eso también me siento afortunado de haber tenido cáncer, porque me da una segunda oportunidad" -afirmó- "Hoy puedo reconstruir a un Pablo Galván con todas las cosas que me sumen (...) ahora quiero cuidar mi cuerpo, mi alimentación, ver que es lo que quiero para mí física y emocionalmente".

"Cuando me diagnosticaron de pronto busqué ´cáncer´ en YouTube y van saliendo algunos que muestran su experiencia, a veces eso también te ayuda un poco, te impulsa porque te das cuenta de que si alguien puede yo también voy a poder. Si en algo puedo apoyar a las personas a través de mi ejemplo, sería algo bien bonito", concluyó.

Conoce a Pablo Galván a través de sus redes, donde se encuentra en Facebook bajo su nombre y como @pablogalvan92 en Instagram.