OVNIs y escultura, una fusión para artesano hechizado por 'extraterrestres' en Veracruz

Cada 2 de julio, el Día Mundial de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) se celebra con enigmas aún sin resolver, y este año no fue la excepción.

En una comunidad del municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, el artesano José Antonio Villagómez, conocido como Toño El Artesano o El Maestro Miyagui, mostró su obra maestra de más de 60 kilos, una escultura que representa a un enigmático ser extraterrestre.

La humanidad ha estado fascinada por la idea de vida extraterrestre y OVNIs que han desafiado la explicación científica.

Originario y vecino de la comunidad El Juile, Toño El Artesano es un hombre que se ha dejado cautivar por la idea de los extraterrestres desde hace muchos años.

La idea de plasmar la figura de estos misteriosos seres en una obra de arte lo ha seguido.

La historia de los OVNIs y la posibilidad de vida extraterrestre no es nueva.

Desde 1953, cuando se acuñó el término Ovni para describir a los objetos voladores que no podían ser identificados por sus características conocidas, la humanidad ha estado persiguiendo respuestas a este enigma cósmico.

Recientemente, en el 2020, el Pentágono confirmó la autenticidad de videos con imágenes de Ovnis capturadas por aviones de la flota en los años 2004 y 2015, añadiendo un misterioso capítulo a esta intriga intergaláctica.

Para Toño El Artesano, este día es más que un simple festejo en el calendario. Es una fecha de profunda inspiración y creatividad que él planea celebrar en su rancho con unas carnes asadas y, por supuesto, junto a su monumental escultura ovni.

"Desde hace 8 años que he trabajado en esa escultura, le he invertido algo porque le he modificado el cuerpo en dos ocasiones, y es la primera vez que la muestro en público, pues había mantenido inédita esta obra", explicó.