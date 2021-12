El apreciado médico desde el día 1 de la pandemia puso sus conocimientos a disposición de los veracruzanos y de todas las personas que lo buscaron inclusive de otros estados y hasta del extranjero.

"Me nace de corazón poder ayudar a la gente que se ha contaminado de covid-19, hemos atendido a 5900, bueno 5901 conmigo, es algo muy bonito poder recibir hoy está medalla, para lo cual me acompaña mi familia, pues desde un principio mi esposa me pidió que atendiera yo a la población", comentó.

El médico, quien se dice orgulloso de ser veracruzano, dijo que siempre ha sentido el respaldo y apoyo de las personas que atendido, de los amigos y de los medios de comunicación.

"El principal reconocimiento que tuve fue ahora que estuve enfermo de covid-19, dónde tuve el apoyo de todos los veracruzanos en oración e incluso hasta económicamente", reconoció.

Por vía zoom, videollamadas o WhatsApp el destacado doctor Lorenzo Castañeda implementó un protocolo médico para atender a personas de toda la república mexicana y del extranjero, principalmente de Estados Unidos.

Fue de los primeros profesionales de la salud en iniciar un protocolo médico a distancia con la finalidad de poderle brindar la atención oportuna a los pacientes, que lograron superar la enfermedad gracias a sus conocimientos.

Recomendó a la población mantener las estrictas normas de higiene y de protección personal así como de sana distancia para frenar la pandemia que aún no termina y que está derivando en nuevas variantes.

"La nueva variante es menos agresiva pero más infecciosa es decir se contagia con mayor facilidad por lo que le pido a la población que no nos relajemos que estemos muy al pendiente porque desde que está el virus circulando, puede ser covid-19 o puede ser la nueva cepa y debemos estar alerta, pues no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante un contagio", subrayó.