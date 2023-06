Orfis es apartidista; su trabajo es independiente: Delia González

La auditora general Delia González Cobos aclaró que el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) es apartidista, no trabaja en función de ideologías sino en torno a la fiscalización del gasto público para garantizar un correcto uso de los recursos.

Aunque se acerca el proceso para las elecciones del 2024, la auditora dijo, en su visita a Imagen de Veracruz, que su trabajo seguirá siendo al margen de lo político, ya que en ningún momento se fija una orientación especial para favorecer a algún partido político.

"No hemos visto nunca por un partido o por una ideología, no hemos trabajado en función de eso, no hemos visto color, somos daltónicos diría el gobernador, pero es parte del ejercicio y el trabajo que exige la fiscalización, la Ley es clara y no podemos tener una visión partidista, hasta el momento lo hemos logrado.

"Se acercan fechas que tienen que ver con temas políticos y electorales, pero estamos al margen de estas situaciones, no participamos, no vamos a participar tampoco", declaró.

Delia González señaló que el Orfis actualmente se encuentra revisando la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022 e iniciarán las notificaciones de los pliegos de observaciones que se integran.

La revisión será más ágil que el año pasado, cuando se dio el cambio de gestiones municipales. Actualmente se revisa el primer año de gestión de las autoridades municipales y se le apuesta a la capacitación.

Como parte de los trabajos que mantiene el Orfis, en enero se presentaron 60 denuncias contra 19 ayuntamientos por lo detectado en las cuentas públicas 2017, 2019 y 2020.

Denuncias presentadas ante el Orfis

Son 156 denuncias presentadas en total en su administración por 883 millones de pesos. De esas denuncias varias están siendo ratificadas y se está presentando la documentación solicitada por la fiscal, Verónica Hernández. Algunas ya fueron integradas y se judicializaron y están por librarse las ordenes de aprehensión.

Por otra parte, el organismo presentó en mayo 38 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por anomalías en las cuentas públicas de 2019 a 2021, actualmente se alistan 19 recursos más y está por proceder la detención de tres exalcaldes del periodo 2018-2021, por daño patrimonial.

La auditora general Delia González Cobos no especificó si el exalcalde del municipio de Veracruz, Fernando Yunes, podría estar involucrado en esos temas, pero no descartó que algún exfuncionario de la región pudiera ser detenido.

"No hay impunidad, en ningún caso se va a permitir que haya un indebido ejercicio del recurso público y trabajamos coordinadamente con la fiscal, Verónica Hernández. En el caso de los exalcaldes no acreditaron en su momento las irregularidades que encontramos. De los 212 hemos requerido documentación para que aclaren lo que en su momento arrojó la auditoría".