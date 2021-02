Oposición a Morena no es opción para Veracruz: Wilbert Mota

La oposición a Morena para los comicios federal y estatal de este año no es una opción porque no tiene nada que ofrecer al electorado, más que críticas, aseveró Wilbert Mota Montoya, militante del Movimiento Regeneración Nacional.

Aseveró que la alianza encabezada por Acción Nacional carece de fortaleza y su única oferta es criticar sin ton ni son al partido en el poder federal, además de insultar al ejecutivo federal, como lo hizo el hoy aspirante a la alcaldía de Veracruz, en el año 2018 cuando buscaba la gubernatura.

"Tenemos que decirle al elector que nosotros vamos a tratar de consolidar el proyecto de la 4T, de la Cuarta Transformación, eso es lo importante, ser capaces de hacer ver al electorado que esta vez la oposición no es opción porque no puede ofertar absolutamente nada.

"En el municipio de Veracruz vamos a pensar que es Miguel Ángel Yunes el candidato, que trae como antecedente el haber ofendido al hoy presidente, haberle espetado el 'viejo guango'. Tú crees que va a haber una buena relación entre el gobierno de la república y un muchacho que dentro de su propio partido va casi a la guerra, a la confrontación?", cuestionó Mota Montoya.

PANDEMIA

El morenista aseveró que por encima de los intereses personales debe prevalecer el interés público, y aunque dijo entender que en las campañas suele haber críticas, resaltó que éstas deben ser producto del raciocinio y no de la víscera.

Opinó que la oposición a Morena atacará al partido en el gobierno federal y estatal y un tema será la pandemia del coronavirus y su saldo de contagios y defunciones.

Sin embargo dejó en claro que eso tampoco es una opción para ganar sufragios en las urnas.

"Yo creo que más que pesarle va a ser un punto más: para julio ya van a estar en este país más de 100 millones de vacunas; eso te va a ayudar. No puedo asegurar que ya habrá 100 millones de mexicanos vacunados, pero no es lo mismo que en este momento cuando hay muchos, como yo, que aún no estamos vacunados una gran parte de mexicanos", subrayó Mota.

DIRIGENCIA

Wilbert Mota, quien es un militante de la izquierda en Veracruz, aplaudió el que Esteban Ramírez Zepeta haya sido designado delegado nacional en funciones de presidente de Morena en el estado de Veracruz, pues con ello se llena el vacío causado por la salida de Gonzalo Vicencio de la dirigencia estatal.

"Ya tenemos orden y tenemos un dirigente que conoce porque además, Esteban es el único que ha recorrido 3 veces el estado", puntualizó.