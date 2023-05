Olvidan colonias populares en Veracruz; benefician centro y zona turísticas

Desde hace 45 años los habitantes de la calle Dieciocho, entre Juan Soto y Carlos Cruz, de la colonia Agustín Acosta Lagunes en el municipio de Veracruz, fueron olvidados por autoridades municipales. Marisela Vergara, una de las fundadoras de la colonia, afirma que nunca han contado con drenaje y pavimentación.

La estrecha calle se encuentra llena de baches y un "camino" de aguas negras, lodo y un olor nauseabundo que tienen que aguantar las decenas de familias que viven alrededor de esa zona.

En los últimos cinco años, cuatro de la administración municipal del panista Fernando Yunes Márquez y el primero del gobierno de su cuñada Patricia Lobeira Rodríguez, los gobiernos de Veracruz han priorizado la repavimentación y rehabilitación de calles en vez de llegar a aquellas colonias populares en donde aún hay calles sin pavimentar, cuya carpeta es la tierra y escombro que dejan ciudadanos para aplanar y hacer transitable dicha calle.

De acuerdo con información del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz, del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), las administraciones de los panistas Fernando Yunes y Patricia Lobeira han priorizado el reencarpetado en concreto hidráulico en avenidas principales, accesos a colonias y algunas calles secundarias, la mayoría en el fraccionamiento Reforma, Centro, zona turística y Lomas del Vergel, El Coyol, Zaragoza, Río Medio, congregación Valente Díaz.

Dejando la pavimentación de calles en colonias que aún no están al 100 por ciento pavimentadas.

La situación los llena de indignación, pues las calles de los alrededores si cuentan con todos sus servicios. Aunado a lo anterior, dijeron estar muy disgustados con las autoridades que les prometieron la resolución, específicamente el exgobernador de Veracruz Javier Duarte y Carolina Gudiño.

Mientras que en la administración que le siguieron con el priista Ramón Poo Gil y el panista Fernando Yunes Márquez, la situación no cambio. En tanto que el actual gobierno de Patricia Lobeira de Yunes, tampoco han recibido atención, a pesar de las carencias.

"Cuando estaba Duarte y ahí andaba con la Carolina Gudiño, ella vino a hablar en Los Volcanes y se paró el cuello diciendo que la colonia Hidalgo, la Acosta Lagunes y su chingada madre que ya habían puesto drenaje y pavimentación y hasta el sol de hoy no tenemos. Hay unos cachitos de banqueta porque nosotros los hemos echado, pero de ahí en fuera no tenemos ni drenaje, nosotros llegamos con tierra y seguimos en ella", dijo enojada la vecina.

Cuánto invirtieron

En 2022, el primer año de la administración de Patricia Lobeira Rodríguez, el Ayuntamiento de Veracruz invirtió 138 millones 405 mil 330.73 pesos en el rubro de urbanización, el cual también es utilizado para la rehabilitación y repavimentación de calles; es decir el 21% del presupuesto total; para agua y saneamiento (drenaje y alcantarillado) invirtió 24 millones 105 mil 518.82 pesos, solo el 3.7% del presupuesto total.

El mayor presupuesto fue para el rubro de protección y preservación ecológica con 188 millones 091 mil 492.80 pesos, representó el 28.5%.

El último año de la administración de Fernando Yunes Márquez, 2021, el gobierno municipal invirtió en urbanización municipal 216 millones 369 mil 279.61 pesos, el 28.5% del presupuesto total, cabe señalar que fue el rubro con más recursos destinados; para agua y saneamiento 21 millones 347 mil 176.05 pesos, lo que representó el 2.8% del presupuesto.

En 2020, año de la pandemia, en urbanización municipal se invirtió 167 millones 458 mil 332.31 pesos, lo que representó el 21.3% del presupuesto de ese ejercicio, este fue el rubro con mayores recursos asignados. Para agua y saneamiento (drenaje y alcantarillado) invirtió 72 millones 793 mil 820.42 pesos, lo que representó el 9.3% de su presupuesto total.

En 2019 el Ayuntamiento de Veracruz invirtió 271 millones 410 mil 90.70 pesos en urbanización municipal, lo que representa el 30.4% de su presupuesto total, la cantidad más alta fua para este rubro. En agua y saneamiento (drenaje y alcantarillado) gastó 89 millones 377 mil 605.74 pesos, lo que significó el 10% del presupuesto total.

El primer año de la administración de Fernando Yunes, invirtió 91 millones 272 mil 109.35 pesos en urbanización municipal, solo el 15.3% del presupuesto total. El fortalecimiento municipal recibió la mayor cantidad de recursos con 132 millones 226 mil 617.92 pesos, es decir el 22.2%.

Excusas

Una de las tantas "excusas" que recibieron los vecinos de la colonia Agustín Acosta Lagunes por parte de autoridades municipales, para no ponerles el drenaje y mucho menos la pavimentación, fue decir que en el lugar no se podían realizar tales obras por los desniveles que existen en la calle.

"Ahí dejaron todas las cosas y dijeron que no podían meter drenaje en esta calle, que, porque está muy alto y bajo, en Xalapa cómo están de subidas las calles y tienen drenaje, esos se agarraron el dinero. No vale ni la pena gastar en saliva para echarles si no vienen".

Al no contar con el sistema de drenaje, explicó Marisela, desde la fundación de la colonia implementaron el uso de fosas, pero también compartió que a quienes no les alcanza para hacer una se ven en la necesidad de dirigir las aguas negras a una laguna que se encuentra a espaldas de la mencionada calle.

La laguna "El Olvido" fue nombrada por los mismos vecinos, debido a la situación en la que la tienen las autoridades, pues desafortunadamente se mantiene "viva" por las aguas negras que son arrojadas en ella.

Marisela Vergara expresó indignación y enojo al recordar que, aunque no cuentan con drenaje y pavimentación, las autoridades les siguen cobrando el predial, pero en su rebeldía puntualizó que no pagará hasta que les cumplan.

"Han venido para hacer reportes y nos cansamos de meter escritos. ¡Ah! Pero en el predial ahí viene lo bueno porque cobran drenaje, pavimentación, agua, guarnición y todo. Yo por eso me amulé y no he pagado el predial y me llegó de 6 mil pesos la multa y va a pagar su chingada madre, no les voy a pagar nada.

"Una vez que pongan el drenaje, banqueta y calle les voy a dar billete tras billete porque lo estoy juntando para callarles el hocico, porque ellos no tienen palabra", indicó.

Un año más está corriendo y la administración de la panista, Patricia Lobeira Rodríguez, tampoco les da solución. Por ahora, los vecinos ya se están mentalizando con la próxima temporada de lluvias, ya que declaró que cada año la calle se vuelve un río casi imposible de cruzar.

Cabe señalar que incluso el bulevar Manuel Ávila Camacho, rehabilitado en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, recibió una manita de gato en 2022.

Como parte del programa de urbanización municipal del Ejercicio 2022, el Ayuntamiento de Veracruz invirtió 10 millones de pesos en la rehabilitación de 1553.64 metros cuadrados del bulevar Manuel Ávila Camacho. La obra se realizó del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos; el reporte fotográfico muestra colocación de losetas, pintura de bancas y juegos.

