Ola de calor afecta a enfermos en el IMSS de Cuauhtémoc en Veracruz; deben comprar ventiladores

Familiares de pacientes internados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14 "Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Veracruz, deben comprar un ventilador para su paciente, ante la falta de aire acondicionado en varias áreas.

Varios pacientes internados en este hospital también han sufrido las altas temperaturas producto de la ola de calor que afecta al país, dónde la sensación térmica ha alcanzado los 40 grados en el puerto de Veracruz.

Áreas como nefrología y neurocirugía no cuentan con aire acondicionado por lo que les requieren al familiar llevar un ventilador, el cual señalan, debe cumplir ciertas especificaciones como tener extensión nueva, por lo que quienes viven en la conurbación también deben comprar uno.

Afuera del hospital de especialidades del IMSS de la avenida Cuauhtémoc, se encuentra la señora Romana, quien viene de la localidad de Arbolillo, en Alvarado. Su hija de 27 años se encuentra internada en el área de nefrología desde el jueves en la noche y se prevé salga el lunes.

Señora Romana. Fotos: Wenceslao Fuentes | IMAGEN DE VERACRUZ

Comentó que estos días han sido difíciles para su hija, ya que no soporta el calor al interior, aunque afirmó no se siente tanto como en el exterior.

"A mí me tocaba traerle el ventilador a la una y me dijo 'mami a ver si puedes ahorita temprano porque ya no soporto'", comentó.

"Todos los pacientes de nefrología tienen que meter un ventilador", agregó.

Abrir las ventanas en esta área es imposible ya que podría ingresar una bacteria y comprometer la salud de estos pacientes por lo que dependen del ventilador que lleve su familiar.

Señaló que para poder ingresar un ventilador deben contar con un permiso, de lo contrario no podrá entrar.

Lo anterior fue confirmado por otros familiares que esperaban la hora de visita.

"Para ingresar el ventilador y tiene que ser nuevo, viejo no. Tiene que ser nuevecito con caja, etiqueta y todo", dijo la señora Rosario.

Señora Rosario. Foto: Wenceslao Fuentes | IMAGEN DE VERACRUZ

Molesta recordó, que tuvo que invertir 600 pesos en la compra de un ventilador ya que no le permitieron ingresar el que llevó de su casa.

"En neurocirugía no hay, ahí cada quien tiene su ventilador. Cinco días sin nada de clima, a puro ventilador", mencionó.

Afirmó que está situación es bastante incómoda para quienes están recién operados. En el área de neurocirugía hay alrededor de seis pacientes, todos con su ventilador para soportar las altas temperaturas.

"Que tengan mejor servicio, por eso se está pagando", manifestó.

Gloria Isabel León, tiene a su esposo internado desde el martes, vienen de Tuxtepec, Oaxaca, y señaló la falta de información pues al interior les piden un ventilador para su familiar, sin embargo, ignoraba que requería un permiso para ingresarlo, por lo que estuvo alrededor de cinco horas afuera con un ventilador mientras su esposo soportaba el calor.

"Hay problemas con los guardias de aquí, yo siento que no es justo que venimos desde lejos y nos están exigiendo un ventilador para el paciente y el guardia se pone 'si no tienes una autorización del médico para meter ese ventilador, no te vamos a dejar', imagínese desde las 11 de la mañana buscando la forma de cómo meter ese ventilador, ahí me tuvieron afuera", comentó.

Señora Gloria Isabel. Fotos: Wenceslao Fuentes | IMAGEN DE VERACRUZ

"Están bien tratados pero lo que le hace falta es un clima para esas personas, porque con el calor que está, o hasta uno se puede morir de un infarto ahí con esos calorones", opinó.

Sin embargo, la falta de aire acondicionado no es nuevo, dijo la señora Romana.

"Tiene más de un año que en nefrología no hay clima, en ciertas áreas si ha de haber, pero a las personas en los cubículos no", aseveró.

Este sábado corrió el rumor que personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudió a corroborar la falta de aire acondicionado en este hospital del IMSS, sin embargo, dicha versión no fue confirmada por personal que trabaja en área administrativa de este nosocomio.

Además, fuentes internas de este hospital señalan que el problema de funcionamiento de los aires acondicionados es desde la pandemia de covid-19, y son varias áreas donde no funciona o no enfrían.

