Obispo de Veracruz alerta sobre peligro en tramo carretero a Alvarado; le tocó violencia en Medellín

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, informó que le ha tocado estar fortuitamente en puntos de violencia en la zona de Paso del Toro y pidió orar por los gobernantes para que se establezca el estado de derecho y haya un orden en la sociedad.

Aseveró que se debe dar el voto de confianza a las autoridades y orar por los gobernantes y por quienes ponen orden en la sociedad, para que propicien el estado de derecho y el respeto a las leyes, "generar un estado de derecho en la sociedad, donde a nadie se le atropelle su dignidad y donde seamos respetados todos los ciudadanos y donde no haya nadie que abuse a través de las armas ni de la violencia".

Recalcó que la sociedad civil tiene que exigir el cumplimiento de la ley, y admitió que generalmente los que exigen son quienes han sido víctimas de delitos.

Añadió que quienes viven fuera de la ley no avisan cuándo ni dónde cometerán sus delitos.

CASI TESTIGO

El clérigo relató que le tocó estar cerca del momento en que se suscitó un hecho a pocos minutos de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

"A mí me tocó viniendo en el cruce me tocó cerca de ahí, y tuve que desviarme porque no sabía qué pasaba, y era eso [...], en Paso del Toro, no en lo de la madrugada sino en lo de la tarde. Venía de Jamapa pero iba rumbo a El Dorado, a esa parte.

"Nos encomendamos a Dios porque él es el dueño de la vida y es el que nos protege. Desgraciadamente ocurrieron cosas graves, pero gracias a Dios no llegó a más", señaló Briseño Arch.

Él iba solamente con la persona que lo asiste.

Aclaró que él no escuchó disparos ni nada de eso, pero percibió el ambiente y optaron por desviarse.

Dijo que ese corredor cercano a Veracruz, que incluye a Medellín y alrededores, sobre todo el que va hacia Alvarado, es peligroso para cualquier persona.

"Yo creo que en todos los acontecimientos de nuestra vida tenemos que pedirle a Dios que esté con nosotros, no solamente en los momentos difíciles.

"Yo sí pediría que observáramos todo ese corredor, a mí sí se me ha hecho muy peligroso siempre, sobre todo el que da hacia Alvarado, esa parte, se ve que ahí hay algún movimiento turbio en esa carretera, como da al mar", resaltó el obispo de Veracruz.

Recalcó que a él no le tocó una balacera, pero sí se percibía el ambiente tenso, pues dijo que es un tramo muy transitado.

"No me tocó a mí,", precisó Briseño Arch.

Foto: Heladio Castro.