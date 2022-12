Obispo de Veracruz llama a enfrentar y vencer las oscuridades

A 2022 años del nacimiento de Jesucristo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, llamó la atención sobre "las oscuridades" en las que aún vive el ser humano y exhortó a enfrentarlas así como se presentan, sin esperar un momento ideal para actuar.

"Existen hoy muchas oscuridades en las que el hombre vive: desesperanza, desconsuelo, pobreza, rechazo, sufrimiento, desilusión, abandono, marginación, ruptura de relaciones personales, asesinato... y así podríamos hacer una lista interminable.

"Las luces de nuestra sociedad no iluminan el corazón del ser humano, no le ofrecen verdadera luz, no le proporcionan alegría, no le dan el sentido profundo que necesita", aseveró Briseño Arch.

Sin embargo el obispo de Veracruz resaltó que existe un rayo de esperanza y que lla noche no durará eternamente: el día llegará, lo que significa que no se debe bajar la guardia y hay que enfrentar la realidad y los obstáculos.

"Aprendemos de Jesús. Él desde el principio se topó con problemas: nació lejos de casa y sin un lugar en la posada. Pero viendo más allá, le entró al mundo para transformarlo.

"No esperemos a que todo sea ideal para poner de nuestra parte. ¡Entrémosle! Como la Virgen María y San José, que confiaron en Dios e hicieron lo que los tocaba, dejando que esa luz impactara su interior para contribuir a la salvación del mundo", puntualizó el obispo de Veracruz.

En domingo 25 de diciembre la Catedral de Veracruz abrió sus puertas de manera cotidiana, con misas desde las 8:00 de la mañana en adelante.

/fp