Notario de Cosamaloapan suma otra denuncia por violencia

Mirna Alitzel Fonseca Cruz, se sumó a las denuncias en contra de Segio H. V., notario público del municipio de Cosamaloapan, Veracruz, acusado de intento de feminicio a cuatro de sus exparejas.

Alitzel, de 26 años, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) la agresión que vivió cuando era su pareja, sin embargo, la información fue filtrada al notario.

La joven reveló en entrevista para el medio de comunicación E-Consulta, que al día siguiente de haber realizado la denuncia ante la FGE, el notario le marcó para decirle que ya había sido informado de las acusaciones en su contra, por lo que teme por su seguridad.

"´Ya sé que fuiste a denunciar´, me dijo. Entonces me doy cuenta de la filtración de información que hay en la Fiscalía y por ende, el miedo que a mí me causa ya irme a parar a la Fiscalía, si se supone que es un lugar en el que me tengo que sentir segura [...] no pasaron ni 24 horas cuando él ya me estaba amenazando".

Fonseca Cruz indicó que Sergio "N", es un hombre alcohólico, violento y que en ocasiones porta armas de fuego de grueso calibre, por lo que es capaz de "mandar a silenciar a cualquier persona", ya que en reiteradas ocasiones lo decía.

Narró que el 25 de noviembre de 2022, él la tomó del cuello para intentarla ahorcar, cuando se encontraba en recuperación en el hospital por una cirugía en la vesícula.

Dijo que ella sintió sus manos en el cuello, y cuando abrió los ojos, notó el rostro de su agresor (Sergio), a lo que se sumó a los distintos tipos de violencia que vivía durante su relación y que calló por el cariño que le sentía.

Asimismo, la joven comentó que las agresiones iniciaron cuando la expareja de Sergio, Mónica Taibo, lo denunció a través de redes sociales y medio locales por amenazas, violación y violencia familiar.

"Dijo que iba a mandar a matar a Mónica, a desaparecerla, que todos en la Fiscalía lo conocía, que siempre él daba dinero para los fiscales".

Desde ese momento, Alitzel dijo sentir mucho miedo, y este aumentó aún más, cuando se dio cuenta que Sergio había obligado a Mónica Taibo a tatuarse sus iniciales en el cuerpo con un fierro para ganado.

Alitzel conoció a Sergio cuando ella trabaja en el Aquarium del Puerto de Veracruz, un 5 de septiembre de 2022.

Sergio le llevaba 20 años de diferencia, y ya era un notario público que ya arrastraba algunas historias de agresiones contra mujeres, sin embargo, no había sido tan públicas.

Finalmente, dijo que desde que él la intentó ahorcar en el hospital no lo ha visto, pero teme por su vida ya que es un hombre con muchos contactos y poder.