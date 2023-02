Norte ha tirado 9 luminarias, láminas, cristales y portones en Veracruz, reporta PC

El viento del norte intensificará esta tarde en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, al momento las rachas han alcanzado los 104 kilómetros por hora.

Alfonso García Cardona, director de Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz, reportó que hasta las 10:30 de la mañana se cayeron 9 luminarias o postes de alumbrado público; se cayeron dos postes de Comisión Federal de Electricidad, 4 láminas salieron volando, se cayeron los cristales de un edificio; dos portones se desprendieron, se dañaron dos vehículos porque les cayeron estructuras; también se cayó material de un inmueble abandonado, se atendió un anuncio luminoso que estaba por desprenderse y cableado colgado.

"No hemos tenido reporte por parte de la Cruz Roja de alguna persona que se haya lesionado a consecuencia del evento del norte. De acuerdo a los meteorólogos a las 6:40 de la mañana se llegó a 104 kilómetros por hora. De acuerdo a los pronósticos el viento va a incrementar".

El funcionario municipal llamó a no confiarse y no salir de casa si no es necesario. Admitió que varias colonias se quedaron sin energía eléctrica pero el reporte se efectuó directamente a Comisión Federal de Electricidad.

"No hay gente en las playas, los guardavidas están en sus puestos para dar indicaciones a las personas que se lleguen a acercar, pero las playas están vacías. Que no salgan si no tienen que hacerlo y sino estar muy al pendiente de su entorno para detectar un posible riesgo y si lo observan reportarlo a los servicios de emergencia".

Cabe mencionar que debido a los fuertes vientos del norte que se están presentando en Veracruz – Boca del Río como parte del Frente Frío 28, una luminaria cayó sobre un camión urbano sobre el puente de Las Bajadas que conecta con el aeropuerto.

Además un automóvil resultó con daños, después que le cayera una estructura de metal y vidrios sobre el parabrisas. El incidente se registró sobre la avenida Xicoténcatl y 16 de septiembre en el Centro de Veracruz, donde los fuertes vientos que se presentan cercanos al Malecón de Veracruz ocasionaron que algunas estructuras cayeran.

/lmr