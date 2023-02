Nombre Tiburones Rojos, 'vetado' por FMF y FIFA, reitera gobernador

El nombre de los Tiburones Rojos de Veracruz se encuentra vetado por la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF) y por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Durante conferencia de prensa para mostrar la intervención que se realiza en el estadio Luis "Pirata" Fuente, en el municipio de Boca del Río, el mandatario estatal señaló que la administración pasada dejó caer el emblemático nombre de los Tiburones.

Indicó que en los trabajos de remodelación se está haciendo una inversión histórica y necesaria para recuperar el estadio.

"Es una inversión histórica, así nos la dejaron en estas condiciones y hay que tomarlas, no queda de otra. Lamentablemente castigaron al nombre histórico de Tiburones Rojos del Veracruz, ya no se puede usar porque está vetado por la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, no es una cuestión de gusto".

Dan por perdido nombre Tiburones

Cuitláhuac García afirmó que no hay posibilidad de revertir la pérdida del nombre del equipo veracruzano, por lo que seguirán las condiciones que les impone la Federación Mexicana.

Detalló que ya hay inversionistas interesados en competir con un equipo, sin embargo, es necesario que lleve la denominación Veracruz.

"Pues el nombre que aquí hemos pedido es que lleve Veracruz, al parecer lo aceptaron y también la Federación Mexicana, y que nada más cuidemos que no lleve tiburones, escualos ni rojos".

Finalmente, dijo que la empresa inversionista ya está buscando opciones y pondrán a disposición varios nombres que no están registrado.