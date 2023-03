No soportó; muere puercoespín golpado en Alvarado

Tras varios días luchando por recuperarse de golpes en la cabeza, perdió la batalla la ejemplar hembra de la especie puercoespín, informó Earth Mission, organización que rescató al espécimen e hizo todo lo posible por salvarle la vida.

A través de sus redes sociales difundió una foto donde el ejemplar se aferra de un dedo del veterinario que la atiende.

"Se aferra al dedo de su médico veterinario luchando por sobrevivir, pero los golpes que alguien le propinó en la cabeza con un palo fueron aplastantes", escribió el presidente de la asociación, Sergio Armando González.

"Hemos construido un infierno para los animales en este planeta, los hemos llevado al borde de desaparecer, muchos ya lo hicieron y cada año siguen desapareciendo especies, les hemos quitado su espacio y no paramos, hemos contaminados sus ríos, lagos, mares, suelo, cielo, no dejamos ni un pedacito para ellos, y cuando ellos se acercan, los atacamos con la peor de las furias. ¿Que estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos col todo esto? Ella no lo logró, pero lucho hasta el último apretón de dedo", manifestó.

Finalmente agradeció la atención brindada al ejemplar por parte del Centro Integral de Salud Animal, donde hicieron todo lo posible por salvarla.

"Gracias médicos por siempre darlo todo en cada caso", posteo Earth Mission.

/lmr