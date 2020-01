No hay desabastecimiento de medicinas contra el VIH: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social rechazó que exista desabasto de medicamentos para pacientes con VIH.

Filiberto Yepez, titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, explicó que existe una nueva política y se están revisando los retrovirales, además como parte de las estrategias nacionales se acordó una sustitución y están revisando caso por caso.

"Se está migrando y dando la oportunidad a estos pacientes de poder utilizar estos medicamentos. No hay desabastecimiento, estamos haciendo una evaluación paulatina de estos pacientes y estamos migrando de medicamentos de cierta generación a uno de punta".

Consideró que el desabasto es un tema de percepción pues los nuevos lineamientos establecidos de compra permitieron al IMSS tener acceso a medicamentos de última generación.

"No se quedan sin medicamentos, se está evaluando puntualmente y de acuerdo a las características que pacientes y cuáles no pueden entrar en esto. Es dinámico, el paciente que es evaluado y se considera que puede migrar a este medicamento se le otorga. Se está migrando y dando la oportunidad a estos pacientes de poder utilizar estos medicamentos. No hay desabastecimiento, estamos haciendo una evaluación paulatina de estos pacientes y estamos migrando de medicamentos de cierta generación a uno de punta".

Admitió que al inicio hubo retraso en la distribución de medicamentos pero fue subsanado por las estrategias de la autoridad de salud.

Sobre los medicamentos oncológicos recordó que se adquieren desde el nivel nacional y se atraviesa por una transición.

Sin embargo, no quiso comentar si existe desabasto.

Finalmente dijo que las clínicas IMSS Bienestar por mandato del presidente atenderán a población abierta. Además Veracruz se adhiere al INSABI.