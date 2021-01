No habrá aumento a multas de tránsito este 2021 en Veracruz

No habrá incremento a las multas de tránsito este año en el municipio de Veracruz, únicamente subirán conforme a la Unidad de Medida y Actualización.

José Antonio Salazar Ríos, regidor con la Comisión de Tránsito y Vialidad, mencionó que las condiciones no están dadas para efectuar un incremento al tabulador.

"Por el momento no habrá incremento, solamente el UMA y todavía no sabemos cómo vaya a estar. Va a ser actualización del UMA, no por parte de nosotros. Las tarifas quedan igual".

El edil exhortó a los automovilistas a cumplir con el reglamento de tránsito y evitar incurrir en faltas al reglamento.

Además es obligatorio portar los documentos en regla, como la licencia y la tarjeta de circulación.

Rechazó que debido a la emergencia sanitaria del coronavirus haya retraso en el trámite de dichos documentos.

El edil señaló que los operativos van a continuar en calles de la ciudad porteña.

"Un usuario debe traer su tarjeta de circulación, su licencia vigente y yo creo que no va a tener ningún problema, incluso en los operativos la revisión es rápida y si cuentan con sus documentos no tienen ningún problema. No tenemos notificado ningún atraso en la emisión de licencias. Los módulos siguen trabajando, también para renovaciones".

Finalmente el regidor descartó que ya han recibido quejas recientes en contra de elementos de tránsito por supuesto se actos de corrupción.