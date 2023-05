No es buena idea instalar parquímetros en Villa del Mar: palapero

Los restauranteros palaperos en la playa Villa del Mar no han escuchado información oficial sobre colocar parquímetros en esa área, pero temen que de concretarse dañe severamente a su economía, alertó Víctor René Morales Azamar, de la palapa 'Buchaca'.

"Yo no he escuchado que se vayan a poner parquímetros, hasta ahorita no sabemos nada. Estaría bien y estaría mal porque el turista viene a la playa y no está una hora o dos horas nada más.

"Oficialmente no nos han notificado nada y la verdad, no sabemos nada [...], si ponen parquímetros, ni modo, hay que aceptarlo, pero oficialmente la autoridad municipal no nos ha comentado nada", señaló Morales Azamar.

No obstante, opinó que no sería una buena medida.

"La verdad, yo sí lo vería mal, por el turismo: viene mucho turismo y van a empezar a ponerles las trampas, los cangrejos", dijo el palapero de Villa del Mar.

En días pasados la alcaldesa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, no descartó la posibilidad de mandar a colocar parquímetros en la zona del bulevar Manuel Ávila Camacho para prevenir problemas viales.

Indicó que con estas medidas se puede prevenir que los palaperos se adueñen de los lugares para estacionarse.

RECUPERACIÓN

Entre tanto, Morales Azamar dijo que para ese sector los fines de semana permiten una recuperación económica, pues entre semana es mínima la afluencia de comensales.

La buena temporada será en las vacaciones de verano y durante el Carnaval de Veracruz.

Un factor que beneficia al turismo playero son las altas temperaturas porque hacen que más personas se vuelquen hacia las playas y consumen los productos en las palapas, desde pescados y mariscos hasta refrescos, cervezas y bebidas tradicionales como el torito.

Foto: Heladio Castro

