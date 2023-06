Niños de 8 o 9 años ya consumen alcohol, advierte AA

Niños de 8 o 9 años ya consumen bebidas alcohólicas pero se mantiene a la baja la edad de inicio de las adicciones entre los veracruzanos, advirtió Rafael, integrante de Alcohólicos Anónimos (AA) en Veracruz.

En el Tutelar de Menores en Palma Sola hay niños que tienen de 14 a 16 años y están pagando una condena. Esto habla que los padres de familia tienen que dar la información y orientación necesaria para los jóvenes y adolescentes no caigan en los vicios que conducen en algunas ocasiones a la muerte.

"Llegan dos personas nuevas por mes y no todas se quedan porque es difícil la aceptación. Viene desde abajo, desde la infancia, de como los tratan en el hogar. Muchas veces no les gusta como vivimos, envídiamos a otros y vienen los disturbios mentales, porque el alcoholismo no es más que una enfermedad fugándonos de la realidad".

Las mujeres son un sector que también reporta incremento en el consumo de alcohol pero muchas veces no lo tratan. Incluso hay señoras de 60 años o más que piensan que no necesitan ayuda para salir del vicio.

"Ahorita están llegando muchas muchachitas y señoras en edad avanzada, por eso hay folletos que dicen que no hay edad para tratar la enfermedad. Hay gente de 60 años que piensa que no debe atenderlo y también los jóvenes piensan así".

Para apoyar a la sociedad y a las familias, personas que forman parte de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en Veracruz, lanzaron una campaña radiofónica del 5 al 11 de junio para que la comunidad conozca los servicios y sobre todo que son gratuitos.

"Tenemos la Semana Nacional de la Radio para difundir que tenemos programas de vida y vamos a llevar a sanatorios, escuelas y cárceles. El sábado acabamos en la explanada de Boca del Río".

y a nivel Nacional hay 13 mil 775 grupos, existe una membresía de mil 800 miembros.Alcohólicos Anónimos es una asociación que está presente en 187 países.

/ct