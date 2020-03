Niega Huerta suspensión en entrega de apoyos sociales en Veracruz

La entrega de programas sociales no se cancelará en Veracruz, señaló el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Aclaró que reforzarán las medidas preventivas con las personas con las que tienen contacto, pero la suspensión ordenada es de actos masivos y para aglomeraciones superiores a 5 mil personas.

Además se sugiere la suspensión de actividades no esenciales como una conferencia o un foro.

"Por el principio primero los pobres no podemos dejar a este sector desprotegido. Estamos hablando que hay 20 mil comunidades a donde no hay inclusión financiera pero a través de eventos de manera responsable vamos a reforzar los discursos de prevención y mejorar la capacitación hacia ellos. Nosotros vamos a continuar con los operativos hasta que no haya otra instrucción".

Son 25 programas integrales que llevan a las poblaciones más necesitadas, entre ellos para

Hay coordinación entre gobiernos adultos mayor, personas con discapacidad, atención a niños y niñas, inclusión productiva, pesca, entre otros esquemas.

Reiteró que hay actividades esenciales para la población por lo que mantendrán el desarrollo de acciones a través de la Secretaría del Bienestar.

"Lo más valioso es la participación de la sociedad, si no escuchan las recomendaciones el problema se vuelve mayor. No son solo las instituciones sino que debemos coordinar los esfuerzos. Nuestras actividades no se suspenden. En el caso de Veracruz coincidió nuestra organización con las medidas que recomendaron la SEV y la Secretaría de Salud y el viernes acabamos operativos".

Llamó a no tratar de obtener beneficios políticos con el tema, por el contrario se requiere integración de las instituciones y la sociedad.