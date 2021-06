ni_el_nuevo_puerto_ha_generado_plazas_laborales_durante_pandemia:_ct

Consideró impostergable que gobiernos y sectores productivos trabajen en forma coordinada para que ya se prepare el retorno a la vida productiva, porque las familias mexicanas ya no pueden esperar ni soportar más parálisis.

Reconoció que la vacunación contra el Covid-19 es un paso fundamental para volver a las actividades cotidianas, pero el siguiente debe ser la recuperación de empleos, reactivarse el comercio, la educación y la convivencia humana.

"Se está a la espera de mover la economía, abrir fuentes de empleo, porque mucha gente se fue a la calle porque se cerraron los trabajos. Hay mano de obra calificada y se requiere abrir las industrias adecuadas para que tengan trabajo", aseveró Gutiérrez García.

ESPERAN POR EL PUERTO

El presidente del Congreso del Trabajo en el estado afirmó que el nuevo puerto de Veracruz no ha generado los empleos esperados ni ha sido una opción para quienes se quedaron sin su fuente laboral.

"No se ha dado lo que se esperaba; es más, se pararon muchas obras por falta de presupuesto y no ha arrancado y sigue a medias o menos: no hay nada de las expectativas que se tenían.

"Se dice que ya vamos a la recuperación pero no estamos viendo todavía bien las cosas. Queremos que se empiece a sentir en nuestros bolsillos, en la economía local, que fluya adecuadamente el dinero para que todos vivamos bien", recalcó Gutiérrez García.

