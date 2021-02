Nena de la Reguera, lista para ir por Boca del Río

Nena de la Reguera está lista para llevar la transformación a Boca del Río, este lunes anunciará su registro como precandidata a la alcaldía boqueña por MORENA.

En entrevista para Imagen de Veracruz se dijo emocionada por lo que se viene y aprovechó para hacer un llamado a la militancia de su partido para trabajar en unidad y así obtener el triunfo en los comicios.

Nena de la Reguera aseguró estar lista para conocer las inquietudes de las y los militantes de MORENA, así como también de la población en general.

"Tengo muchas ganas de conocerlos, para que juntos empecemos hacer planes para cambiar al Boca del Río que tanto queremos, estamos listos ya para la Transformación", agregó.

"Vamos a llevar a esta ciudad lo que tanto pregona nuestro querido presidente, no mentir, no robar y no traicionar", finalizó Nena de la Reguera.