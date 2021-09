"En las concesiones que otorgan los gobiernos a empresas privadas uno de los elementos fundamentales es la participación de la ciudadanía, sin embargo, no se lleva a cabo. Casi siempre quien representa a la ciudadanía es alguien impuesto pero el pueblo no está representado realmente. Si las concesiones que se otorgan no contribuyen al bienestar de la ciudad no tienen porque seguir".

Dijo que los parquímetros coartan la libertad de libre tránsito pero además se desconoce quién es el propietario y a su parecer los recursos que le tocan al municipio por el funcionamiento de los aparatos no se ejercen correctamente.

"Decían que supuestamente iba haber beneficios para la ciudadanía con esa recaudación pero realmente no hay transparencia".

Recordó que en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz hay baches y en las colonias se tiene mucho más desgaste de la carpeta asfáltica, por lo que debería reconsiderarse en qué ocupar el dinero.

Cabe recordar que algunas voces opinan que existe un beneficio para la ciudadanía al poder encontrar lugar para realizar las compras, acudir al banco o a una cafetería, pero también para el municipio en general ya que una parte del recurso se invierte en el centro histórico.

En noviembre de 2022 concluye la concesión otorgada a la empresa Zeus Monitoreo Vial y la próxima administración decidirá si la amplían o no.