Myriam acusa que Fiscalía nunca buscó a su hija; ignoraron las pruebas(+Video)

Para Miriam Partida Zamudio el Día de las Madres no se felicita y mucho menos se celebra, al contrario, es una fecha que le deja mucho dolor y llanto, sentimientos que experimenta cada día desde aquel 29 de agosto del 2021, fecha en la que su hija María Fernanda Guatemala Partida de 19 años fue vista por última vez.

"Para mí el 10 de mayo no significa nada, no felicito, no celebro nada, ni fin de año, navidad, cumpleaños de su hermana o mío, el de mi hija desaparecida me la paso llorando todo el día. Ella me celebraba siempre, desde el kínder hasta el año que desapareció. No hay nada qué celebrar porque ella no está", expresó.

Con la mirada perdida y sin otra expresión en su rostro más que de dolor, Miriam recordó que al día de la desaparición de su hija, ésta asistió a una fiesta en Río Medio, lugar del que su madre ya le había ordenado que no saliera y se quedara a dormir, como en años anteriores, desafortunadamente no fue así y a las 2 de la mañana abordó un taxi sin avisar o dejar rastro.

"Ella se fue a la fiesta, a un convivió al que iba desde hace 3 años. Le dije antes de irse que no se saliera de la fiesta, que ahí se quedara a dormir como cada año y ella me dijo que no, que no me preocupara que estaría bien, pero tomó ese taxi que le mandaron y no supe nada más. No me escribió ni a mí, ni a su padre, ni a mi hermana".

María Fernanda tenía 19 años al momento de su desaparición y vestía un top y short floreado tipo tropical, tenis blancos y mochila negra.

Miriam denunció que luego de revisar las redes sociales de su hija, pudo encontrar mensajes amenazantes de quien era su ex pareja, Julio César N y aunque aseguró que asistió a la fiscalía con todas las pruebas jamás hicieron nada hasta que el sospechoso logró darse por desaparecido.