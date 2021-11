Jaime León Perea, secretario general de músicos de la CROC, señaló que por la cancelación de presentaciones muchos tuvieron que buscar otras fuentes de ingresos para mantener a sus familias.

El sindicato al que representa agremia a cerca de 9 mil músicos en el Estado y la mayoría sigue sin trabajo.

"Ahorita estamos en un 60 o 70 por ciento de lo que realmente veníamos trabajando, todavía no se logra recuperar al 100 por cuento, tuvimos un año completo de deudas, no tuvimos ingresos, pero si se hicieron pagos de alimentos, luz, agua y los gastos básicos de cada persona".

Confío en que se tome en cuenta al talento veracruzano en la realización del carnaval de Veracruz 2022.

No se debe contratar únicamente a artistas foráneos, pues es momento de reactivar la economía local de la que también forman parte los músicos.

Las agrupaciones de Veracruz cobran menos que una foránea, por lo que, llamó a las autoridades y al comité organizador de las fiestas a que no se olviden de los músicos veracruzanos.

"Nosotros no somos un gasto grande, somos los que menos cobran, en los eventos masivos los costos son altos y con eso pagas 7 u 8 carnavales de los músicos veracruzanos, no aumentaremos nuestros costos, seguimos en lo mismo de hace 3 o 4 años".

Finalmente exhorto los veracruzanos a mantener los protocolos preventivos del coronavirus para evitar la cuarta ola de covid.

Dijo que es responsabilidad de todos no bajar la guardia y no confiarse para no retroceder en el semáforo epidemiológico ya que esto implicaría restricción en las actividades económicas.