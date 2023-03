Municipios cercanos a Veracruz tendrán módulos de información turística en este puerto

Ayuntamientos cercanos al puerto de Veracruz tendrán módulos de información turística en esta ciudad, para propiciar que más personas vayan a conocer sus atractivos.

La Cámara Nacional de Comercio en Veracruz les da ese apoyo para que desde aquí proyecten sus atractivos y quien desee visitarlos sepa con exactitud qué puntos interesantes tienen y cómo llegar a ellos, informó su presidente Edy Alberto Martínez Tejeda.

En el programa participan las autoridades de Cotaxtla, Jamapa, Tlacotalpan e Ignacio de la Llave.

"Este proyecto nace de la idea de que los municipios tengan una representación en nuestra ciudad, en Veracruz, y qué mejor que la Cámara de Comercio para que aquí se vean representados.

"La importancia de esta Oficina de Representación Turística Municipal o de estos módulos va de la mano con la difusión y el espacio sobre todo que tendrán los ayuntamientos, para poder dar a conocer a través de los medios de comunicación cada uno de los eventos de sus fiestas patronales, la parte cultural, que son muchos, de los que cada municipio lleva a cabo", explicó Martínez Tejeda.

Además, quien desee visitar alguno de esos municipios será atendido por una persona del módulo respectivo, para tener información sobre cómo llegar, dónde hospedarse y comer, además de sus fiestas patronales y calendarios, entre otros temas.

"Si no tengo mal los datos, me parece que somos el tercer lugar a nivel nacional en turismo, y creo que Boca del Río, si no me equivoco, es el primer lugar en recepción de turismo a nivel estatal", dijo Martínez Tejeda.