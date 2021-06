Movimiento Ciudadano defenderá regiduría 13 en municipio porteño

"Que no se violente la conformación de las regidurías, tal como lo están pretendiendo algunos dirigentes de partidos políticos para beneficiar a sus amigos, ya que pretenden alterar el orden de las planillas que en tiempo y forma fueron registradas conforme a lo dispuesto por el OPLE.

PUBLICIDAD

"Un servidor, como edil primero en la planilla de Movimiento Ciudadano, será respetuoso tal y como debe ser dentro de las normas y de la legalidad; y hago un llamado respetuoso a los ciudadanos que emitieron libremente su voto a favor del Movimiento Ciudadano, y desde aquí les digo que vamos a trabajar en el cabildo con responsabilidad y mucho amor por Veracruz", subrayó Gómez Casas.

Demandó al Organismo Público Local Electoral conducirse con responsabilidad y honestidad para no permitir que se altere la lista de regidurías de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido por cada partido político.

Y aunque no mencionó nombres de personas, sí señaló a un partido político que estaría detrás de esas presuntas acciones.

PUBLICIDAD

"Están los dirigentes del PRI, que quieren imponer ahí a un personaje oscuro en una de las regidurías, cuando verdaderamente le corresponde esa regiduría a un amigo. Me reservo el comentario para efecto de no politizar y no hacer un problema de algo que podemos solucionar en los tribunales. Si bien es cierto que la elección ya está en los tribunales, también es cierto que vamos a defender nuestros derechos políticos y electorales, eso lo vamos a dejar muy claro".

-¿Entonces es falsa la lista que se filtró de la supuesta definición del cabildo?

PUBLICIDAD

"Es totalmente falsa, ésa es la lista de los listos, así se le denomina porque distorsionan (...); reprobamos enérgicamente cualquier situación de irregularidad que se dé en el OPLE, por eso hacemos un llamado a efecto de que no se violenten los derechos políticos y electorales", puntualizó Gómez Casas.

PUBLICIDAD