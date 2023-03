¿Va por la corona? Miss Colonia habla sobre ser Reina del Carnaval

Debido a la gran habilidad que desde muy pequeña Edith Aguirre tenía para bailar, su abuela y madre decidieron meterla a una academia de ballet a los 5 años, sin saber que 17 años después, el baile sería lo que la animaría a participar en el popular concurso Miss Colonia.

"Desde los 5 años me metieron mi mamá y mi abuela a una academia de danza porque me vieron ese potencial para bailar y desde entonces es que me dedico al ballet. Posteriormente fui aprendiendo otros géneros como danza aérea, jazz y más.

"Yo entré al concurso de Miss Colonia por unos amigos, ya que ellos me decían que me metiera porque sé bailar. De tanto decirme fue que me convencieron, además de que el premio no estaba mal, porque en ese entonces eran 10 mil pesos".

Edith compartió para Imagen de Veracruz que aunque la gente no lo crea, su vida cambió tras ganar Miss Colonia, pues fue una experiencia que aseguró, le dejó mucho aprendizaje y fortaleza para lograr todo lo que ella se proponga.

"Mi familia también me apoyó y me dijeron que eso servía como una experiencia más para mí y conforme se acercaba la semifinal estaban muy muy emocionados. Ahora ya muchos me conocen como miss colonia, incluso algunos me ven y me felicitan. Para mí todo esto es impactante y claro que me provoca mucha alegría."

Pese a lo anterior, también reconoció que no se libró del hate y críticas en las redes sociales, sin embargo confesó que su secreto es ignorar ese tipo de comentarios y quedarse únicamente con las cosas positivas de las personas.

Con apenas 22 años de edad, Edith ya culminó su carrera en el IVEC cómo maestra de danza, trabaja en 5 academias, participa en un grupo de baile, es Gogo dancer en el puerto de Veracruz y madre soltera.

Miss colonia 2023 compartió que ahora que ya experimentó en un concurso, si le llega la oportunidad para concursos de belleza muy probablemente aceptaría participar y de ahí mismo surge su curiosidad por aspirar a la corona de Reina del Carnaval de Veracruz 2023.

"Llegó la noticia de que aspiro a la corona para Reina del Carnaval de Veracruz 2023 y la verdad es que sería una experiencia muy bonita, pero lo dudo, está un poquito difícil y es por muchos puntos. Me preocupa el tiempo porque yo no tengo, me la paso trabajando; otra es que es una suma de dinero alta que no tengo en estos momentos.

"Yo sí me veo como la Reina del Carnaval, creo que a muchas nos gustaría, pero vamos a ver qué va pasando en el camino y yo dejaré que fluya", expresó.

Al concluir Edith Aguirre comentó que realizar todas las actividades que lleva a cabo al día, desde ser mamá hasta maestra, es algo agotador, sin embargo aseguró que confía en que todo valdrá la pena y ahora trabajará en sus próximos proyectos que son poner una academia de baile y estudiar una carrera en Fisioterapia.

