Militantes del PRD realizan protesta ante aumentos al precio de combustibles

Militantes del PRD, encabezados por su líder estatal, Sergio Cadena Martínez y el consejero nacional, Julio Saldaña, realizaron una protesta por los altos precios de combustibles, ya que tan solo en los últimos meses el precio del gas se incrementó notablemente, por lo que rellenar un tanque de gas de 20 kilos para uso doméstico cuesta un alrededor de 500 pesos.

"Hay gente que se la está pasando muy mal que no les alcanza para llenar un cilindro de gas, o los taxistas que no les alcanza para un tanque de gasolina. Levanten la voz, ayúdennos para eso estamos los partidos. Los partidos somos instrumentos de la gente y estamos al servicio de la gente", subrayó.

En medio de mujeres y hombres con pancartas pidiendo no más aumento al gas, no más desempleo, no más aumento a la gasolina pidió el apoyo de la ciudadanía para lograr hacer un "contrapeso" en beneficio de la gente.

"Si no tenemos contrapeso, tanto en el gobierno federal como en el gobierno del estado, se van a tomar decisiones que nos afectan a todos, por eso el exhorto para que reflexionemos, para que hagamos conciencia de que no nos puede estar yendo tan mal, de que este país tiene los suficientes recursos para que vivamos mejor, pero al no haber equilibrio, al no existir esa parte que medie, se toman medidas autoritarias que nos están afectando a todos", afirmó.