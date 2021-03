Militantes del PRD realizan manifestación para exigir la liberación de Franco

Militantes del PRD se plantaron en Plaza de la Soberanía, en el municipio de Veracruz para exigir la liberación del exsecretario de Gobierno Rogelio "N".

Con pancartas en mano solicitaron que se le de un juicio justo Álex funcionario estatal y que no se antepongan intereses políticos.

"Exigimos la libertad para Rogelio Franco Castán", señaló Julio Saldaña Morán.

Los militantes del sol azteca se concentraron en el Boulevard Manuel Ávila Camacho casi esquina Bolívar para efectuar el pronunciamiento ante la segunda audiencia de vinculación a proceso en la cual se determinará si existe la medida cautelar de prisión preventiva o el pago de una fianza para continuar con el proceso en libertad.

Pidieron que exista congruencia y un trato justo en contra del exsecretario.

Cabe mencionar que la misma protesta se replicó en al menos 80 municipios del estado de Veracruz para manifestar el apoyo solidario a Rogelio "N".

Julio Saldaña en días previos solicitó que la justicia no sea selectiva y exhortó a que la alianza no solo sea electoral sino en defensa de todos los veracruzanos.

En Xalapa también protestaron al pie del Palacio de Gobierno para exigir un juicio equitativo.

Cabe recordar que Rogelio "N", fue detenido por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.

Confiaron en que habrá un acto de congruencia que dará lugar a la liberación.