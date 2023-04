Militancia priista en Veracruz, cansada de amiguismos y compadrazgos

La militancia priista está enojada, está cansada de que las dirigencias estatales no pongan el ejemplo de inclusión, y también está cansada de que privilegien los amiguismos, los compadrazgos incluso las relaciones afectivas y familiares a la hora en que se deciden las posiciones tan importantes como es dirigir un Comité Ejecutivo Estatal, consideró la Doctora Zaida Alicia Yado Castillo, exsecretaria general del PRI, en entrevista con Imagen de Veracruz.

"Obviamente al tener el amiguismo, al tener compadrazgo, se trabaja con el mismo estilo y ese mismo estilo sirve para la definición de las candidaturas y ahí entran los amigos, los compadres, todas las relaciones familiares y hasta las relaciones afectivas", reveló la también ex diputada federal y ex dirigente de las mujeres en el estado de Veracruz.

Reiteró que ya la militancia no tolera ni tolerará nada de esto que ha afectado al partido tricolor.

"Eso es lo que le ha dado una pésima imagen al PRI y no digo que sea un problema que suceda nada más en el partido, sucede en muchos partidos políticos, pero de eso ya estamos hartos la militancia, de que los procesos sean antidemocráticos y de que llegue gente que venga a privilegiar esos aspectos, en lugar de buscar dirigencias que sean democráticas, que sean incluyentes de todos los grupos políticos y corrientes que se dan siempre al interior y que, por supuesto, ayude al fortalecimiento de la institución política de la cual obviamente nosotros nos sentimos orgullosos, somos parte de este partido de muchos años atrás y deseamos que se recuperen los espacios que de alguna manera se han perdido", aseguró.

Adelantó que la dirigencia que saldrá el próximo 15 de mayo es lo que debería de estar ahorita asegurando, si realmente quiere tener un futuro político en Veracruz.

"Yo respeto mucho a licenciado Marlon y a la licenciada Ariana, pero yo creo que es su función, en lugar de estar pensando la continuidad de esos grupos, deberían de estar pensando en que, precisamente, se asegure ese futuro provisorio, bueno para el PRI, y eso hablará siempre muy bien de ellos, si lo logran", subrayó.

"Pero si se aferran a esos estilos de seguir privilegiando lo que la militancia ya no quiere, pues yo creo que el futuro no va a ser bueno, entonces, a nosotros si nos preocupa, hemos solicitado ya una entrevista con el delegado y nuestro planteamiento será el mismo", agregó.

Confirmó que busca contribuir de esta manera porque todavía tiene este sentido de pertenencia hacia las siglas del PRI.

"Todavía creemos que es una institución política seria, que es una institución política como en la que muchos lados no hay, pero que sí sigue teniendo principios y valores en cada uno de los exponentes y figuras que mucho han dignificado a este partido, no en el pasado, también en el presente", afirmó quien fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, en 1997.

Destacó que ha leído algunos comentarios, descalificando algunos movimientos que están haciendo de manera respetuosa, y por los cauces institucionales.

"Empiezan a descalificarnos, empiezan agredir, en lugar de que tengan un acercamiento con nosotros, que puedan acercarse a platicar y entonces empiezan a dar descalificaciones y opinan que se trata de entuertos, yo creo que estos movimientos naturales que se dan al interior de los partidos deberían de ser respetados, porque no son entuertos, decir que es una visión muy chiquitita, muy pequeñita, no es lo correcto. Nosotros le llamamos a todo esto que estamos haciendo: claridad, le estamos llamando respeto a la militancia; no sólo aspirando a un proceso justo e incluyente sino a la obtención de una dirigencia que también sea incluyente, que sea representativa de todos los grupos políticos. Y esto no es un entuerto es un respeto a la legalidad y es un respeto a la militancia", aseveró.

Vamos a ponernos de acuerdo

La expresidenta de la Fundación Colosio en Veracruz, aseguró que se van a poner de acuerdo, por el bien del PRI.

"Estoy casi segura que en la próxima reunión con el delegado lo vamos a hacer, esperamos esa apertura y si no fuera así, iríamos más arriba, nos iríamos a otra instancia y siempre estaremos hablando con la verdad, a nosotros no nos gusta hablar con mentiras, ya que sería actuar exactamente con lo que no estamos de acuerdo, es decir, hablar políticamente con mentiras es caer otra vez en el juego de todo lo que le ha hecho daño a nuestro partido, no de hoy, sino también en el reciente pasado, pugnamos por un nuevo PRI, desde luego que queremos una nueva agenda política que esté cubierta de propuestas buenas que haya una buena narrativa para el cambio y creo que si lo podemos lograr", indicó.

Recordó que los priístas se agruparon porque en diciembre de 2022, ante la reacción que tuvo el Comité Ejecutivo Nacional, en este caso la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, de ocupar el Consejo Político Nacional, otorgándole facultades que no le corresponden a la Asamblea Nacional y que se ha sentido con la facultad de manejarla como a él le ha convenido.

"Esto ha tenido repercusiones en el estado de Veracruz, porque todos sabemos que cuando Alejandro Moreno entró, la dirigencia nacional cambió los comités directivos estatales y por supuesto puso agente afín a él", afirmó.

Dijo que no se asustan de muchas cosas que los dirigentes hacen, pero en este caso en particular era muy notoria la tendencia de querer manejar y aprovechar las circunstancias para usar un órgano de decisión tan importante como era el Consejo Político Nacional.

"Buscando manejarlo a favor de sus intereses, en este caso era prorrogar su permanencia en el Comité Ejecutivo Nacional, dado que él termina su función en agosto y obviamente el prorrogarlo, le permitiría estar en ventaja para poder decidir las candidaturas siguientes y poder cumplir, a lo mejor, compromisos con mucha gente de la que él ha tenido siempre su alrededor", reveló.

Añadió que muchos de sus compañeros y ella no estuvieron de acuerdo por lo que votaron en contra y nunca consideraron su voto.

"Manejaron la votación como de unanimidad y eso nos molestó, pues no consideraron nuestra voluntad como deben de ser todos los procesos democráticos, y esto fue lo que motivó originalmente el primer documento que firmaron más de ciento cincuenta y tantas personas", planteó.

Aseguró que el segundo documento ya obedeció a una petición muy concreta, en donde se suman a esos 154 originales, aproximadamente unos ciento y pico más.

"Y se quedaron muchos en el tintero, pues llegaron las firmas ya después de que el documento había salido, lo que se pide en este documento es algo muy lógico en la administración: recuperar ante todo, acordar las reglas y tiempos de la renovación de la dirigencia, porque esta dirigencia actual que encabeza el licenciado Marlon Ramírez vence su periodo el 14 de mayo", enfatizó.

"Creemos que tenemos todo el derecho los militantes, los cuadros políticos del partido de poder opinar sobre lo que pueda suceder, de hoy en adelante, para que el partido pueda salir fortalecido y podamos estar en un nivel de competitividad para el proceso electoral y, sobre todo, en una capacidad de poder negociar posiciones y llegar a acuerdos en caso de que el PRI se consolide con la Alianza Va por México y entonces, poder estar en la misma condición competitiva y de acuerdos con las demás fuerzas políticas de oposición, que seguramente se van a unir para poder enfrentar el proceso del 2024", instó.

Finalmente reiteró que objetivo es recuperar la unidad la inclusión y la participación en todo lo que son las voces del partido.

fp