México y EU deberán trabajar en conjunto en caso Cienfuegos: Reyes Peralta

Los Gobiernos de México y Estados Unidos a través de sus respectivas áreas deberán trabajar en la investigación del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda.

Jorge Reyes Peralta, presidente del Capítulo Veracruz del Congreso Nacional de la Abogacía, no descartó que la Fiscalía General de la República pueda iniciar una investigación ya que los hechos se cometieron desde México.

"De lo que resulte en ese país cabría abrir una investigación si así lo decide la Fiscalía General de la República, además que los hechos se dieron en México".

De haber incurrido en los actos señalados la investigación deberá ir más allá pues no pudo actuar solo.

"En Estados Unidos el sistema de justicia es distinto, ahí no hay carpeta de investigación y ahí uno puede defenderse mientras te investigan. Hasta donde tenemos conocimiento en México no tiene aperturada ninguna investigación y lo que están haciendo allá nadie lo conocía".

Las investigaciones en Estados Unidos tardan tiempo en desarrollarse, incluso años y cuando el juez emite la orden de aprehensión es porque el caso se encuentra sustentado y es sólido.

"Hay que esperar. La ley ya no habla de inocencia sino de culpable y no culpable y no podemos presumir su culpabilidad hasta que un juez lo determine".

Reyes Peralta dijo que deberá esperarse para determinar al respecto.