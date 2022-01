México sin programas para combatir pobreza de la mujer rural

Dijo que ellas representan el 21 por ciento en el sector rural; anteriormente había programas para ellas, como el Campo en Nuestras Manos, pero actualmente no existen instrumentos de apoyo, lo que las vuelve más vulnerables.

Además carecen de la certeza jurídica de sus tierras ante la migración de los varones.

"No se tienen los derechos de las tierras a sus nombres, pues aún todavía lidian con esa situación. El hombre se va y no arregla la sucesión, queda el hijo, el hermano pero no la mujer. Hoy por hoy no se puede luchar para que el campo salga adelante".

Acusó que existe apatía por parte del gobierno para impulsar a las mujeres de la zona rural de México.

Además el incremento del salario mínimo será insuficiente ante la pérdida del poder adquisitivo que se tiene en el país.

"Los niveles de pobreza aumentaron por el covid, qué hay una enfermedad más grave que esa y es la apatía del gobierno hacia el campo. Si nos damos cuenta dicen que el salario es más alto pero la canasta básica aumentó más".

Consideró que el actual gobierno le queda a deber al campo nacional, pues se carece de competitividad.

Además acusó que existe apatía y falta de interés por parte de los diputados federales.

"Las personas que deberían tener la voz del pueblo hacen las leyes y dictámenes a mano alzada. No caminan con la gente para saber cómo está la situación real del campo".