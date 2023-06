Mercado negro de sangre: el negocio detrás del cáncer infantil

Alrededor del 70 por ciento de las mamás de niños con cáncer que reciben o recibieron atención médica en el Hospital Infantil de Veracruz, fueron extorsionadas o sufrieron intento de extorsión en la búsqueda de donadores de sangre, señaló Cora de Jesús Rodríguez, vocera de papás de menores con cáncer.

En la desesperación por conseguir los donadores de sangre requeridos por el hospital para el tratamiento de su hija o hijo, hay quienes aceptan las condiciones de personas que les piden dinero a cambio de la donación; sin embargo, en esta venta de sangre también hay quienes las extorsionan, al requerir depósitos anticipados y no se presentan, reconoció Cora.

"Para nosotros como madres de familia conseguir lo que es una donación de sangre, o de plaquetas o de aféresis es algo muy difícil, ya que nosotros muchas de las veces buscamos por medio de vías de comunicación, buscamos familiares que nos puedan apoyar para dicha sangre".

"Lamentablemente en la trayectoria que nosotros publicamos a veces nos topamos con gente, que nos quieren vender su sangre, por la desesperación de no tenerla, pues nosotros a veces decidimos adquirir de esa manera la sangre; sabemos que la sangre no se debe de vender, que debe ser donada gratuitamente, a veces la desesperación nos hace llegar hasta esos temas y nos extorsionan.

"Nos piden este que hagamos depósitos y que nos vamos a ver en los bancos de sangre para poder dar dicha donación, lo cual, pues obviamente cuando llegamos nos encontramos que no es así, nos sacan el poquito dinero que tenemos y al final del día no contamos con la donación, lamentablemente", reveló.

Señaló que la donación de sangre a cambio de dinero es algo que siempre ha existido, recordó su caso, cuando hace seis años fue extorsionada al buscar donadores para su hijo, conductas que se siguen registrando.

"Cada vez se dan más casos, nosotros, aunque tenemos un programa para poder apoyar a los niños con cáncer, lamentablemente se siguen dando; la desesperación es muy grande porque no estamos educados para la donación, que es tan importante para poder salvar la vida de un niño con cáncer y en la desesperación buscamos la sangre y pues nos topamos con extorsionadores".

Venta ilegal de sangre

La presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, Rosario Guadalupe Gayot Lara, subrayó que la venta de sangre está prohibida en México, y quien incurre en ello está cometiendo un delito de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Salud.

"La venta de sangre no es legal, de hecho, la Ley General de Salud lo prohíbe, ahí está establecido que incluso es un delito. Lo que es legal, es donar sangre", dijo.

El artículo 462 de la Ley General de Salud indica que: "Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate: fracción II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos, y.... [sic]".

Rosario Guadalupe Gayot Lara precisó que, para sancionar este delito federal, la persona afectada es quien debe presentar la denuncia.

"Nunca he tenido conocimiento en ese sentido, de que haya habido denuncias, igual tampoco he tenido conocimiento de personas por lo menos que en el tiempo que tengo como litigante, de personas que vendan la sangre", mencionó.

La vocera del grupo de papás de menores con cáncer que son atendidos en el Hospital Infantil de Veracruz, también conocido como Torre Pediátrica, reconoce que los casos son más recurrentes de lo que se piensa.

"Sí podemos hablar demasiadas (...), entre las 80 o 100 que seamos, un 70% fuimos extorsionadas. Nada más que nos quedamos calladas por temor, obviamente no queremos hablar porque tenemos temor a que se vayan en contra de nuestra familia o de nosotros mismos y decimos al final del día, ´estoy batallando con la enfermedad de mijo que, lamentablemente es una enfermedad que si no le damos su atención adecuada es mortal´, pues nos preocupamos más por eso que continuar con el tema de las extorsiones o en el caso de las amenazas", señaló.

Con tal de obtener la donación de sangre requerida para su hijo o hija, mamás han pagado desde 600 pesos hasta mil 200 pesos, dependiendo lo que les pide el extorsionador y la necesidad que tienen en ese momento.

"Se les hace hincapié a las madres de familia que no deberán de pagar nada ya que la sangre es gratuita, pero a veces la desesperación de ver que nuestro hijo está agonizando y que es muy necesaria las plaquetas o las aféresis, terminamos haciendo esto".

Extorsiones que llegan a amenazas

Cora de Jesús Rodríguez aseguró que varias de las madres de niños con cáncer han sido amenazadas por extorsionadores con hacer daño a su familia si denuncian.

Recordó que hace aproximadamente un año, se registró un caso donde ante el temor de la víctima se procedió a llamar a la policía y denunciar.

"Tuvimos aproximadamente hace un año el tema de una mamita, el bebé ya falleció lamentablemente, pero en su momento se hizo la denuncia, se le hizo hincapié al hospital, que decían que operaba dentro del hospital este grupo de personas, para la sangre, y obviamente se hizo la denuncia cibernética, se denuncia al hospital, de hecho, la mamá la tenían custodiada por el tema de que había habido amenazas hacia la familia de la mamá y hacia ella.

"Que si al final del día ella declaraba o decía lo que les habían pedido podían ir a desaparecer a su familia".

En este caso, la señora no pagó lo que le exigían, estuvo en custodia para evitar alguna represalia contra ella, procedió a realizar una denuncia y cambió de número telefónico, sobre la denuncia no saben si procedió.

Subrayó que muchas personas afectadas por estas extorsiones o intentos de extorsión no quieren hablar del tema por miedo.

Falta cultura de la donación de sangre

Tan solo un paciente infantil, dependiendo el tipo de enfermedad y edad, puede llegar a requerir de seis donadores de sangre al día, de ahí la desesperación de padres de menores con cáncer por conseguir así sea pagando, la sangre requerida.

"Dependiendo del tipo de enfermedad, yo te puedo hablar de la enfermedad de leucemia linfoblástica aguda que alrededor puede ser, dependiendo de la edad, hasta 6 donaciones al día. En el caso de mi hijo fueron seis plaquetas diarias durante un mes y la verdad es muy difícil poderlas conseguir, trabaja uno mucho para tenerlas. La gente no toma conciencia de la importancia que es donar un poco de sangre para salvar la vida de un niño enfermo o de otro tipo de personas", dijo Cora de Jesús.

Los pacientes con sangre A positivo y B positivo son a los que más se les dificulta encontrar donadores, por ello los más susceptibles a extorsiones .

La baja cultura de la donación se refleja en las donaciones que se realizan en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en Boca del Río, donde el 94.8% de las donaciones son de reposición y el 6.2% de donación altruista, informó Cindy Marlen Castañeda Barrios del departamento de promoción de donación altruista de sangre del CETS.

Pese a este bajo porcentaje de donación altruista, que no alcanza los dos dígitos, precisó que en 2022 se registró un incremento en relación al 2021, en el país.

"En este año si tuvimos un incremento significativo porque en el 2021 cerramos la donación altruista en 4.6 por ciento a nivel nacional, la media nacional, ahorita sí en el 2022 cerramos en 6.2 por ciento".

La trabajadora del CETS, dependiente de la Secretaría de Salud de Veracruz, explicó que el modelo de donación que rige es el de reposición, por lo que cada persona que acude a solicitar alguno de los componentes que se obtienen de la sangre: eritrocitos o glóbulos rojos, plasma y plaquetas; deben reponer la unidad que se entrega al paciente.

"Lo que les podemos proporcionar es cuando nos piden unidades de sangre, damos la unidad de sangre siempre y cuando la tengamos en nuestro stock, o sea, toda solicitud de sangre que nos hacen se trata de solventar, la única ocasión que nosotros pedimos antes que traigan el donador es por tipos de sangre o sea más difícil como por ejemplo la O negativo, como no hay tanta gente de ese tipo de sangre no podemos tener en el stock 20 unidades de O negativo porque se nos pueden echar a perder, la sangre también caduca a los 45 días.

"Si tenemos una sangre y a los 45 días no es transfundida, esa sangre la tenemos que votar porque ya caducó (...) Tipos de sangre comunes como la O positivo que sí tenemos muchas, se le proporcionan, posteriormente ya vienen a reponerla. Pero nosotros si no les podemos decir te aseguro te voy a conseguir un donador de reposición, porque pues no tenemos ese poder".

Quienes acuden al CETS son canalizados departamento de promoción de donación altruista donde los apoyan informando cómo conseguir donadores o publicando su solicitud entre su lista de donadores altruistas que también acceden a ir por reposición. Sin embargo, reiteró, no pueden garantizar que les conseguirán un donador para reposición.

"Muchas veces vienen y los asesoramos en cómo pueden hacer para pues conseguir esos donadores de reposición, no les aseguramos la verdad que 'te va a venir donar', porque no podemos obligar a las personas a donar; pero si los encaminamos y les hacemos bien, claramente el método correcto de que consigan donadores, que no se vayan a dejar engañar o que no vayan a estar ofreciendo, pues alguna recompensa monetaria, porque la sangre es un tejido, entonces eso estaríamos dándonos como a la venta o compra de sangre y eso pues está penado por ley y está castigado", dijo.

Aunque esta situación de venta de sangre se ha externado públicamente, esto se sigue registrando, personas siguen pidiendo dinero a cambio de donar sangre a quienes publican solicitudes vía redes sociales, sostuvo Cora de Jesús.

Madres de niños con cáncer interrumpen campaña Superdonador

La vocera de padres de menores con cáncer atendidos en el Hospital Infantil de Veracruz, Cora de Jesús Rodríguez, reveló han suspendido de forma temporal la campaña de promoción de donación de sangre a favor de niños con cáncer "Superdonador".

Lo anterior debido a que las donaciones obtenidas eran tomadas como altruistas y cuando el hospital les requiere de donadores, no les acepta el ticket de donador, por lo que deben seguir buscando donadores para reponer la otorgada por el CETS.

"Hemos parado nuestros programas y creo que la única que lo está trabajando es AMANC; el problema es que el programa lo tienes y al final del día te dan la donación y cuando venimos a lo que es al hospital nos exigen lo que es el ticket de donador y como es altruista no nos lo reciben.

"Quedamos igual que al principio, esa no es la solución. Tienen que conseguir al donador nuevamente, entonces ya nos cansamos de trabajar así, porque al final del día me dan como si fuera un crédito, pero yo lo tengo que pagar de todos modos y a mí no me beneficia. El beneficio será que tenga nombre y apellida esa donación", sostuvo.

Subrayó que las mamás de niños con cáncer trabajan en un programa de donación de sangre que sea dirigido con el nombre del pequeño que lo necesita, para exponerlo en una mesa de diálogo con la Secretaría de Salud.