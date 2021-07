Mercadito Emprendedor va por la sexta edición en puerto de Veracruz

María José Montero, Coordinadora de Mercadito Emprendedor dijo a través de un recorrido virtual por la exposición que además de los increíbles precios que ofrecen al público, están preparados con todas las medidas sanitarias pertinentes, por lo que la estancia es muy segura.

En la exposición de Mercadito emprendedor, aseguró que podrán encontrar diferentes tipos de prendas de vestir, postres, joyería, productos de belleza, artículos de papelería, licores artesanales, decoración, accesorios, etc.

Invitó a todo el público en general para que asistan y apoyen a las y los emprendedores de las marcas los días 30 y 31 de Julio de 11:00 am a 7:00 pm en el Gran Hotel Diligencias.

Algunas de las marcas que se podrán encontrar en esta sexta edición son Valeshopping, Amar y ya velas, Coolest with less, Va closet, Pepita shops, El tallercito de Cris, Bendita ropita, Happy place bazar, Second row, Blessed closet, Reutiliza Mx, Bonita percha bazar, Between closets, Alba repostería, El closet de Clau, Efede, Agénero, Rosetas, Dos lunas en acuario, Sirena closet, Mercadito central, Seren bazar, Facha coqueta, Cuelga y descuelga, Bendito ropero, Lima limón bazar, Marea jewerly, Dos palmeras, Clementinas bazar, Serendipia, Reinita Mx, Bogui Bogui club, By Claudia Lí, Destellos Moguel, Muk´yah, Dolce Nita, Sophia Valhen, Delizia, Fashion Boutique, entre muchas otras más.

