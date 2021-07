Mary y Edwin, motivados en alcanzar su sueño

"Me siento muy feliz, porque la verdad es algo difícil mantener los promedios para lograr ser aceptada para la beca, no tengo el 10 perfecto, pero sí 9.5 de promedio", confesó la joven estudiante.

Con la mira puesta en su objetivo, reconoció que hay que ser constante y esforzarse, aunque a veces se quiera dormir o jugar más.

"Sabes que tienes responsabilidades y tienes que centrarte en eso, y decir: yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, cueste lo que cueste, así sacrifique horas de sueño, de juego o salidas con los amigos. Claro, cuidándose uno mismo, tratando de llevar un equilibrio entre la vida cotidiana, salud y estudios, porque también hay que mantenerse saludable para alcanzar las metas", argumentó.

Agregó que también hay que alejarse del celular y las redes sociales, porque una vez que se entra al Facebook, se pierde la noción del tiempo.

Construirá su cuarto

La alumna de excelencia académica vive en una colonia irregular llamada "Alvaradito", que se encuentra en Medellín, en la zona rural, donde además de no contar con los servicios necesarios para la comunidad hay muchas carencias.

Gracias a su beca, Mary va a poder mejorar su recámara, pues no contaba con los acabados necesarios, por lo que usará su premio económico en ayudar a sus padres a terminar la habitación.

"El año pasado guardé la mitad de mi dinero y con la otra mitad me compré un celular para poder estar en las clases. Y este año estoy planeando ayudar a mis papás con los acabados de mi cuarto. Mi mamá me va a apoyar con una parte y me voy a comprar un ropero que también me hace falta", dijo con emoción.

El esfuerzo rinde frutos

La futura ingeniera en Electrónica y Comunicaciones, quien siempre ha mantenido un excelente promedio, en la primaria compitió en las Olimpiadas del Conocimiento y en la secundaria participó en competencias de ortografía y de matemáticas, subrayó que el esfuerzo sí rinde frutos, quizá no sea rápido, pero sí se puede.

Fíjense en mi ejemplo, con esta beca, después de meses de ser constante y esforzarme mucho, siempre se puede aspirar a algo mejor, ahora fue la beca, pero en un futuro me seguiré esforzando para terminar mi carrera y aspirar a un trabajo y a una mejor vida de la que ahora tengo", indicó.

Luego de manifestar que le gustaría, en un futuro, trabajar en TenarisTamsa, ya que es la mejor empresa y reconocida a nivel mundial, agradeció el reconocimiento.

"Quiero darle las gracias a TenarisTamsa por esta beca que nos da a los estudiantes, es un apoyo y una motivación porque a veces, aunque te esfuerces, obtienes una buena calificación, pero nada más y ahora, me emociona y me motiva porque veo que mi esfuerzo se refleja en este apoyo que, en mi caso, me sirve para arreglar mi casa y mejorar mis herramientas de estudio", puntualizó.

Otra historia de tenacidad

Edwin Acosta Tirado es otro de los becados, él es egresado de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 130, y por segunda vez, luego de ganar las becas, se siente con más ganas de seguir trabajando muy duro en la escuela.

"Cuando te dan este mérito, por ser un excelente estudiante, te dan ganas de seguir siéndolo, porque es un estímulo que me impulsa a ser mejor de lo que soy", explicó.

Al igual que Mary, desde la primaria ha sido un buen estudiante.

"En el 2018 me fui al viaje de la Superación Ciudadana, toda mi vida he sido un estudiante de excelencia, con esta beca se puede decir que cosecho las mieles del triunfo. Esta es la segunda vez que la obtengo, pues en segundo de secundaria también me la dieron. Ahora voy a ingresar al CETIS 15, voy a estudiar Electricidad o Programación, aún no lo decido", compartió.

Ayuda a sus padres

Gracias a los fondos obtenidos por su beca, Edwin ha podido ayudar a sus padres en algún momento.

"Yo utilicé este dinero en mis gastos de ropa, calzado, etc., y para seguir con mis estudios, además ayudo a mis padres con lo que puedo, cuando no tiene dinero mi mamá, yo le presto", afirmó.

Prometió seguir estudiando con muchas ganas para lograr obtener otras becas y recomendó a los estudiantes lo mismo.

"A los chicos les digo que le echen muchas más ganas de las que normalmente le ponen a la escuela, hay que estudiar para ser alguien en la vida", declaró.

Finalmente agradeció a TenarisTamsa por esta iniciativa que motiva cada día a más estudiantes veracruzanos.