'Marlon, sigues tú'; se manifiestan en antimonumenta por caso Montse

Luego de detener a los padres de Marlon "N", y posteriormente dictarles prisión preventiva, el grupo "Apoyo por Montse" se manifestó este domingo en la antimonumenta ubicada en el boulevard Manuel Ávila Camacho.

Con elementos de la policía estatal tomándoles fotos y videos y haciendo preguntas como "¿esto lo hacen por Montse o por presión?", el grupo "Apoyo por Montse" conformado por más de 20 personas se manifestó al pie de la antimonumenta para pedir justicia por el caso de Montserrat Bendimez Roldán y la reciente captura de los padres del victimario.

Dictan prisión preventiva a padres de Marlon "N"

Consignas como: "Marlon, sigues tú", "Montse no murió, Marlon la mató" y "Si nos tocan a unas, respondemos todas" fueron las que se escucharon en la manifestación que inició con la colocación de 10 cartulinas con leyendas como: "El feminicidio es la pandemia de la que nadie habla"; 12 veladoras encendidas al pie de la antimonumenta y leyendas con gis de colores en el suelo.

Una lona colocada al lado de la figura representativa de la Plaza de la Soberanía exigía justicia para Montserrat, con su caricatura a un lado y con la leyenda: "En tu memoria, por tu fuerza y resistencia. Que la luz te acompañe en tu camino", era parte del movimiento.

Ya concluido todo, el grupo se postuló al respecto: "Nosotros somos un grupo de mujeres que nos organizamos para apoyar a la familia y a los familiares de Montserrat y exigimos justicia porque nosotros somos mujeres que vivimos en el estado de Veracruz, el cual es el segundo estado a nivel nacional con mayor índice de feminicidios".

Cifras frescas

"Estamos agradecidas y para eso es nuestra manifestación, no sólo de dar las gracias a las autoridades de que después de 203 días de que Montse ya no está con nosotras ( ) nos están demostrando que no han dado carpetazo, al contrario están buscando y no descansen por el paradero de Márlon", dijo Laura Rodal de la Fuente, otra integrante del grupo.

Mientras esto lo externaban, eran grabadas por elementos de la policía estatal, que incluso se acercaron a preguntarles el móvil de su expresión pública a pesar de ser evidente el movimiento.

Otra integrante dio a conocer cifras actuales en cuanto a violencia de género, "El Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres ha documentado que de enero a septiembre del 2021, ha habido 411 agresiones a las mujeres, 509 desapariciones femeninas, 69 feminicidios y 62 homicidios de mujeres".

Rodal de la Fuente dijo desconocer porque elementos de la policía las grababan y tomaban fotos, recordó que a los padres de Marlon los capturaron mientras caminaban relajadamente en Polanco en la Ciudad de México y consideró que tienen culpa por manipular información para proteger al hijo.