María Luisa cubrió a su hijo para que no muriera en accidente; hoy le dicen adiós

Este sábado familiares y amigos María Luisa Diliegros Calles se reunieron para darle el último adiós luego de que un sujeto en estado de ebriedad la impactó en la moto en la que viajaba y se dio a la fuga.

Fue la noche del jueves cuando un sujeto identificado como Eduardo O. M. manejaba su vehículo de la marca Honda tipo Accord de color gris, los impactó por detrás en un semáforo sobre Donato Casas y Ejército Mexicano.

El instinto maternal de María Luisa la hizo aferrarse a su hijo con todas sus fuerzas y sacrificar su vida con tal de que él saliera vivo, pues luego de todos los estudios que le realizaron solo tiene algunos raspones en las piernas y un pequeño golpe en la cabeza.

Tras de provocar el accidente, este sujeto huyó hacia el sur de la conurbación hasta que volvió a chocar en el bulevar Miguel Aleman por donde ya era buscado por autoridades de seguridad y vialidad y finalmente fue capturado.

Debido a la sequedad de las heridas, la joven perdió la vida y la familia de inmediato exigió justicia a la fiscalía regional, pues tenían que hacer una persona de solvencia económica, pudiera mover influencias para liberarse del hecho.

"Son sentimientos encontrados lo que nosotros queríamos era que se hiciera justicia y que las autoridades nos ayudarán a que todo se diera de manera justa nosotros no queremos que se ejerza violencia sobre el señor porque realmente pues eso no nos va a devolver a mi prima.

"Yo sé que la familia de él ahorita prácticamente está destruida igual que nosotros, por omisiones de él", señaló Monserrat Calles Diliegros en el velorio de su prima fallecida.

En orfandad quedaron sus tres hijos de 14, 10 y 2 años de edad, luego de que este terrible accidente cobró la vida de su madre, quien se dedicaba a la venta de ropa en el tianguis de la Colonia Carranza.

"Mi prima realmente nunca nunca se conformó con un sustento, ella siempre decía 'no pues un poquito más', muy trabajadora ella, mi prima era no se, alegre, jovial, no se, era chida.

"Ayer estaba yo hablando con mi tía y con mis primos que siempre le decíamos que se debería lanzar al estrellato, que se hiciera influencer y todo, yo le digo a ellos que triste que se haya hecho viral sin ella estar presente", declaró la entrevistada.

Su hijo de dos años de edad, con el que viajaban en la moto ella y su esposo al momento del accidente se recupera favorablemente, pues ella logró protegerlo con su cuerpo al momento del impacto.

Los familiares, amigos y vecinos de María Luisa la recordarán con profundo dolor pero con el alivio de llevar en sus corazones a una persona que siempre les transmitió inconmensurables momentos de alegría.

/oh